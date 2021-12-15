«Габала» сыграет на своем поле с «Нефтчи» в рамках 14-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 15 декабря, начало — в 15:00 мск. «Габала» — «Нефтчи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Габала»

«Габала» сейчас выглядит вполне прилично. Команда находится на втором месте, отставая от лидера «Карабаха» на 5 очков.

При этом команда в среднем пропускает один мяч за игру. С атакой все тоже относительно неплохо — 22 точных выстрела в 13 матчах.

«Габала» имеет двухматчевую победную серию. Последняя виктория пришлась на кубковый поединок с МОИКом (1:2).

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С «Нефтчи» команда традиционно играет неудачно. Из пяти последних поединков «Габала» проиграла дважды при трех паритетах.

«Нефтчи»

Действующий чемпион здорово ухудшил свои шансы на гонку за золото. Находясь на 4 месте, «Нефтчи» на 9 пунктов отстал от «Карабаха».

Причем «Нефтчи» забивает и пропускает практически с идентичной частотой (20:18). Да и вообще, атака не радует: голы бакинцам даются с натугой.

Более того, в минувшем туре бакинцы вновь не забили и вновь потеряли очки. Дома «Нефтчи» не сумел переиграть «Сумгаит» (0:0).

Разумеется, для продолжения гонки за лидером «Нефтчи» обязан побеждать. Да и реванш за досадный паритет в первом туре (2:2) станет неплохой мотивацией.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Габалу» за 2.65, на ничью за 2.90, а на «Нефтчи» — за 2.85.

«Габала» всегда сложно играет с «Нефтчи», но сейчас смотрится монолитнее.

«Нефтчи» с трудом даются голы , да и стабильностью бакинцы не балуют.

Нестабильные «нефтяники» наверняка проведут очередной невнятный поединок. Наши прогноз и ставка — Победа «Габалы» с коэффициентом 2.65.