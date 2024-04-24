Диас Акоста
Аргентинец на прошлой неделе дошел до четвертьфинала в Барселоне, благодаря чему дебютировал в топ-50.
Прежде чем проиграть Стефаносу Циципасу, Факундо остановил Даниэля Ринкона, Борны Чорича и Фабиана Марожана.
При этом важно отметить, что Диас Акоста уступил греку на решающем тай-брейке. Более того, в третьем сете он не реализовала два матчбола.
Но главным успехом 23-летнего Диаса Акосты пока что остается победа на февральском турнире в Буэнос-Айресе.
При этом стоит отметить, что у Факундо хватает и провалов. Например, в Монте-Карло он уступил индийцу Сумиту Нагалу в решающем раунде квалификации, а в Марракеше проиграл американцу Николасу Морено Де Альборану.
Шаповалов
Денис заявился на мадридский «Мастерс» по защищенному рейтингу, благодаря чему избежал участия в квалификации.
В текущей версии рейтинга бывшая десятая ракетка мира занимает всего лишь 132-е место.
В конце марта Шаповалов выиграл два матча на «Мастерсе» в Майами. Во втором раунде он разгромил Стефаноса Циципаса, после чего уступил Маттео Арнальди.
Сезон на грунте Шаповалов начал с двух поражений. В Хьюстоне Денис проиграл на старте турнира Маркосу Гирону, а в Бухаресте — Корентену Мутэ.
Похоже, Шаповалов тоже в шоке, что ему до сих пор не удалось вернуться в топ-100.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Диаса Акосту в этом матче можно поставить за 1.57, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 2.41.
Прогноз: скорее всего, аргентинец продлит серию поражений представителя Канады. На грунте против такого соперника у Шаповалова точно будут проблемы.
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Рекомендуемая ставка: победа Диаса Акосты в двух сетах за 2.37.