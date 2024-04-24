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    Сможет ли Шаповалов пройти первый круг в Мадриде?

    Диас Акоста — Шаповалов. Ставка (к. 2.37) и прогноз на «Мастерс» в Мадриде 24 апреля 2024 года

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    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против аргентинца Факундо Диаса Акосты в первом круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 19:30 мск. Диас Акоста — Шаповалов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 24 Апреля 2024 года
    Facundo Acosta
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    •  Facundo Acosta 19:30 Денис Шаповалов Денис Шаповалов
  • Канада
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    Диас Акоста

    Аргентинец на прошлой неделе дошел до четвертьфинала в Барселоне, благодаря чему дебютировал в топ-50.

    Прежде чем проиграть Стефаносу Циципасу, Факундо остановил Даниэля Ринкона, Борны Чорича и Фабиана Марожана.

    При этом важно отметить, что Диас Акоста уступил греку на решающем тай-брейке. Более того, в третьем сете он не реализовала два матчбола.

    Но главным успехом 23-летнего Диаса Акосты пока что остается победа на февральском турнире в Буэнос-Айресе.

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    При этом стоит отметить, что у Факундо хватает и провалов. Например, в Монте-Карло он уступил индийцу Сумиту Нагалу в решающем раунде квалификации, а в Марракеше проиграл американцу Николасу Морено Де Альборану.

    Шаповалов

    Денис заявился на мадридский «Мастерс» по защищенному рейтингу, благодаря чему избежал участия в квалификации.

    В текущей версии рейтинга бывшая десятая ракетка мира занимает всего лишь 132-е место.

    В конце марта Шаповалов выиграл два матча на «Мастерсе» в Майами. Во втором раунде он разгромил Стефаноса Циципаса, после чего уступил Маттео Арнальди.

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    Сезон на грунте Шаповалов начал с двух поражений. В Хьюстоне Денис проиграл на старте турнира Маркосу Гирону, а в Бухаресте — Корентену Мутэ.

    Похоже, Шаповалов тоже в шоке, что ему до сих пор не удалось вернуться в топ-100.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Диаса Акосту в этом матче можно поставить за 1.57, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 2.41.

    Прогноз: скорее всего, аргентинец продлит серию поражений представителя Канады. На грунте против такого соперника у Шаповалова точно будут проблемы.

    Рекомендуемая ставка: победа Диаса Акосты в двух сетах за 2.37.

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    Ставка и прогноз на матч Диас Акоста — Шаповалов с коэффициентом 2.37. Дата матча: 24.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Шаповалов пройти первый круг в Мадриде?
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