ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Оренбург» — «Динамо». Онлайн

    Онлайн-трансляция стартового матча 21-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Динамо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Оренбург Динамо
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Семак — тренер «Зенита»Финиш РПЛ. «Зенит» и «Краснодар» бьются за золото, квартету московских клубов остается только бронза ХавиКака, Роналдиньо, Хави? Игроки, которых мы хотели бы видеть возобновившими карьеру Джошуа ЗиркзеРоналдиньо из «Болоньи». Как Зиркзе стал трансферной целью топ-клубов
    Все новости спорта
    «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо»
    «Оренбург» на своем поле примет московское «Динамо» в рамках 21-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 16:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Оренбург»

    «Оренбург» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице, набрав 26 очков в 24-х матчах. Уральская команда одержала 6 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 27:31.

    В предыдущем туре подопечные Давида Деограсии играли в гостях с «Зенитом». Матч завершился минимальным поражением «газовиков» (0:1), единственный мяч на 23-й минуте забил Клаудиньо.

    Это поражение стало для уральской команды вторым подряд. Ранее «Оренбург» вылетел из Кубка России, уступив дома московскому «Динамо» в рамках полуфинала Пути регионов — 2:4.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Динамо»

    «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ. На счету московской команды 41 очко в 24-х матчах: 11 побед, 8 ничьих и 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 40:32.

    В предыдущем туре чемпионата «Динамо» прервало серию из трех поражений подряд. «Бело-голубые» разгромили на выезде «Пари НН» со счетом 4:1. Голами в составе подопечных Марцела Лички отличились Тюкавин, Фомин, Фернандес и Бителло.

    Ранее «Динамо» выбило «Оренбург» из Кубка России, обыграв соперника на чужом поле — 4:2. Во втором этапе полуфинала Пути регионов «бело-голубые» сыграют со «Спартаком».

    Личные встречи

    В 10-ти последних официальных очных матчах на счету каждой из команд по 5 побед.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оренбург» — «Динамо» с коэффициентом 2.24.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.31
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Эвертон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры