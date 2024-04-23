«Оренбург» на своем поле примет московское «Динамо» в рамках 21-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 16:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Оренбург»

«Оренбург» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице, набрав 26 очков в 24-х матчах. Уральская команда одержала 6 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 27:31.

В предыдущем туре подопечные Давида Деограсии играли в гостях с «Зенитом». Матч завершился минимальным поражением «газовиков» (0:1), единственный мяч на 23-й минуте забил Клаудиньо.

Это поражение стало для уральской команды вторым подряд. Ранее «Оренбург» вылетел из Кубка России, уступив дома московскому «Динамо» в рамках полуфинала Пути регионов — 2:4.

«Динамо»

«Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ. На счету московской команды 41 очко в 24-х матчах: 11 побед, 8 ничьих и 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 40:32.

В предыдущем туре чемпионата «Динамо» прервало серию из трех поражений подряд. «Бело-голубые» разгромили на выезде «Пари НН» со счетом 4:1. Голами в составе подопечных Марцела Лички отличились Тюкавин, Фомин, Фернандес и Бителло.

Ранее «Динамо» выбило «Оренбург» из Кубка России, обыграв соперника на чужом поле — 4:2. Во втором этапе полуфинала Пути регионов «бело-голубые» сыграют со «Спартаком».

Личные встречи

В 10-ти последних официальных очных матчах на счету каждой из команд по 5 побед.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оренбург» — «Динамо» с коэффициентом 2.24.