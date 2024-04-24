«Аталанта» сыграет на своем поле против «Фиорентины» в рамках ответного полуфинала Кубка Италии. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 22:00 мск. «Аталанта» — «Фиорентина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аталанта»

Выступления в турнире: на пути в полуфинал Кубка Италии «Аталанта» смогла пройти «Сассуоло» (3:1) дома и «Милан» (2:1) на выезде.

В первой игре полуфинала против нынешнего соперника на выезде команда потерпела поражение со счетом 0:1, поэтому для выхода в полуфинал ей нужно выигрывать с разницей в два гола.

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Последние матчи: «нерадзурри» в прошлом туре итальянского чемпионата на чужом поле одержали победу над «Монцей» (2:1).

Этот успех прервал безвыигрышную мини-серию бергамасков, которая прошла на поединки Серии А и Лиги Европы.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в шести последних поединках во всех турнирах «Аталанта» одержала лишь две победы при трех поражениях и одной ничьей.

На первый взгляд, у коллектива не лучшая форма, тем не менее, такие результаты не помешали ему выйти в полуфинал Лиги Европы, сенсационно выбив «Ливерпуль», а также позволяют идти в зоне еврокубков на шестой строчке.

Лучшие бомбардиры команды в Кубке Италии — де Кетеларе и Копмейнерс, которые забили по два мяча.

«Фиорентина»

Выступления в турнире: на пути в полуфинал Кубка Италии «Фиорентина» прошла по пенальти как «Парму» (2:2), так и «Болонью» (0:0), которые она одолела на своем поле.

В первой игре полуфинала против нынешнего соперника команда победила также на своем поле со счетом 1:0, поэтому для выхода в финал ей теперь достаточно даже сыграть вничью.

Последние матчи: в предыдущем туре итальянского первенства гости не выиграли. На чужом поле туринцы поделили очки с «Кальяри» (2:2).

Этот успех стал для «Скуадры Виолы» вторым кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат Италии и Лигу конференций.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах «Фиорентина» ни разу не проиграла при двух победах и двух ничьих.

Такие результаты позволили «Фиалкам» не только иметь неплохие шансы на финал Кубка Италии, но и дали возможность выйти в полуфинал Лиги конференций, где они сыграют с «Брюгге».

Нзола, Соттиль и Мандрагора — авторы единственных голов команды в Кубке Италии.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Аталанты» было забито больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Фиорентины» хотя бы одна команда не забивала

в четырех последних матчах «Фиорентина» не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.90, победа «Фиорентины» — в 3.90.

ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.05 и 1.78.

Прогноз: в четырех последних матчах гости не проиграли. Такой же расклад сыграл и в пяти из шести их последних выездных поединков.

При этом «Аталанта» не выиграла в четырех из шести последних матчей.

Ставка: «Фиорентина» не проиграет за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10.