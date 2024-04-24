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    Пробьется ли «Аталанта» в финал Кубка Италии?

    «Аталанта» — «Фиорентина». Ставка (к. 1.95) и прогноз на Кубок Италии 24 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Фиорентина»
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    Тен Копмейнерс
    «Аталанта» сыграет на своем поле против «Фиорентины» в рамках ответного полуфинала Кубка Италии. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 22:00 мск. «Аталанта» — «Фиорентина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 24 Апреля 2024 года
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    «Аталанта»

    Выступления в турнире: на пути в полуфинал Кубка Италии «Аталанта» смогла пройти «Сассуоло» (3:1) дома и «Милан» (2:1) на выезде.

    В первой игре полуфинала против нынешнего соперника на выезде команда потерпела поражение со счетом 0:1, поэтому для выхода в полуфинал ей нужно выигрывать с разницей в два гола.

    Аталанта — Фиорентина: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «нерадзурри» в прошлом туре итальянского чемпионата на чужом поле одержали победу над «Монцей» (2:1).

    Этот успех прервал безвыигрышную мини-серию бергамасков, которая прошла на поединки Серии А и Лиги Европы.

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    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в шести последних поединках во всех турнирах «Аталанта» одержала лишь две победы при трех поражениях и одной ничьей.

    На первый взгляд, у коллектива не лучшая форма, тем не менее, такие результаты не помешали ему выйти в полуфинал Лиги Европы, сенсационно выбив «Ливерпуль», а также позволяют идти в зоне еврокубков на шестой строчке.

    Лучшие бомбардиры команды в Кубке Италии — де Кетеларе и Копмейнерс, которые забили по два мяча.

    «Фиорентина»

    Выступления в турнире: на пути в полуфинал Кубка Италии «Фиорентина» прошла по пенальти как «Парму» (2:2), так и «Болонью» (0:0), которые она одолела на своем поле.

    В первой игре полуфинала против нынешнего соперника команда победила также на своем поле со счетом 1:0, поэтому для выхода в финал ей теперь достаточно даже сыграть вничью.

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    • Последние матчи: в предыдущем туре итальянского первенства гости не выиграли. На чужом поле туринцы поделили очки с «Кальяри» (2:2).

    Этот успех стал для «Скуадры Виолы» вторым кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат Италии и Лигу конференций.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах «Фиорентина» ни разу не проиграла при двух победах и двух ничьих.

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    Такие результаты позволили «Фиалкам» не только иметь неплохие шансы на финал Кубка Италии, но и дали возможность выйти в полуфинал Лиги конференций, где они сыграют с «Брюгге».

    Нзола, Соттиль и Мандрагора — авторы единственных голов команды в Кубке Италии.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Аталанты» было забито больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Фиорентины» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех последних матчах «Фиорентина» не проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.90, победа «Фиорентины» — в 3.90.

    ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.05 и 1.78.

    Прогноз: в четырех последних матчах гости не проиграли. Такой же расклад сыграл и в пяти из шести их последних выездных поединков.

    При этом «Аталанта» не выиграла в четырех из шести последних матчей.

    Ставка: «Фиорентина» не проиграет за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10.

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    Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Фиорентина» с коэффициентом 1.95. Дата матча: 24.04.2024. Прогнозы на футбол. Пробьется ли «Аталанта» в финал Кубка Италии?
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