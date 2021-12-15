Лондонский «Арсенал» сыграет на своем поле против «Вест Хэма» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 декабря на «Эмирейтс», начало — в 23:00 мск. «Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрал 26 очков.

«Арсенал» здорово провел недавний матч против «Саутгемптона», одержав победу со счетом 3:0. В первом тайме отличились Александр Ляказетт и Мартин Эдегор, а после перерыва гостей добил Габриэль.

Команда Микеля Артеты отлично отреагировала на два поражения в начале месяца.

Сначала «Арсенал» уступил «Манчестер Юнайтед», а потом — «Эвертону». И все-таки надо признать, что даже здесь «канониры» выглядели не так уж и плохо. Прогресс в игре «Арсенала» сложно не заметить .

🎥 Bench Cam: #ARSSOU

😍 Mikel's reaction to our team goal

👌 Ramsdale's distribution

😁 Very happy Gooners

🤩 Check out the best of the touchline action from the weekend! 👇 — Arsenal (@Arsenal) December 13, 2021

«Арсенал» одержал шесть побед и ни разу не проиграл в семи предыдущих матчах АПЛ на своем поле.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 16-ти матчах 28 очков.

Декабрь «Вест Хэм» начал с домашней ничьей в матче с «Брайтоном» (1:1). И как ни странно, после этого команда Дэвида Мойеса одержала домашнюю победу над «Челси» (3:2).

Удивительный результат с учетом того, что «молотобойцы» не лучшим образом начали, дважды по ходу встречи проигрывали, но в итоге заработали три очка.

Все прогнозы на АПЛ

А потом снова была ничья — на этот раз с «Бернли» (0:0). В матчах с подобными соперниками «Вест Хэму» почему-то порой сложнее, чем с претендентами на титул. Ранее на поле «Вест Хэма» проиграли «Тоттенхэм» и «Челси».

«Вест Хэм» потерпел только два поражения в восьми гостевых матчах АПЛ.

Прогноз и ставка

На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 2.19, ничью букмекеры предлагают за 3.80, а победу «Вест Хэма» — за 3.54.

Понятно, что в таком матче нет фаворита. В прошлом сезоне «Арсенал» выиграл у «Вест Хэма» на своем поле со счетом 2:1, а во втором круге встреча завершилась вничью 3:3.

Скорее всего, соперники и в ближайшем матче обменяются голами. А кто выиграет — сложно сказать.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.12.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.02.