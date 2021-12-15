Коэффициенты на матч Арсенал Лондон — Вест Хэм
«Арсенал»
«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрал 26 очков.
«Арсенал» здорово провел недавний матч против «Саутгемптона», одержав победу со счетом 3:0. В первом тайме отличились Александр Ляказетт и Мартин Эдегор, а после перерыва гостей добил Габриэль.
Команда Микеля Артеты отлично отреагировала на два поражения в начале месяца.
Сначала «Арсенал» уступил «Манчестер Юнайтед», а потом — «Эвертону». И все-таки надо признать, что даже здесь «канониры» выглядели не так уж и плохо.
🎥 Bench Cam: #ARSSOU— Arsenal (@Arsenal) December 13, 2021
😍 Mikel's reaction to our team goal
👌 Ramsdale's distribution
😁 Very happy Gooners
🤩 Check out the best of the touchline action from the weekend! 👇
«Арсенал» одержал шесть побед и ни разу не проиграл в семи предыдущих матчах АПЛ на своем поле.
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 16-ти матчах 28 очков.
Декабрь «Вест Хэм» начал с домашней ничьей в матче с «Брайтоном» (1:1). И как ни странно, после этого команда Дэвида Мойеса одержала домашнюю победу над «Челси» (3:2).
Удивительный результат с учетом того, что «молотобойцы» не лучшим образом начали, дважды по ходу встречи проигрывали, но в итоге заработали три очка.
А потом снова была ничья — на этот раз с «Бернли» (0:0). В матчах с подобными соперниками «Вест Хэму» почему-то порой сложнее, чем с претендентами на титул. Ранее на поле «Вест Хэма» проиграли «Тоттенхэм» и «Челси».
«Вест Хэм»
Прогноз и ставка
На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 2.19, ничью букмекеры предлагают за 3.80, а победу «Вест Хэма» — за 3.54.
Понятно, что в таком матче нет фаворита. В прошлом сезоне «Арсенал» выиграл у «Вест Хэма» на своем поле со счетом 2:1, а во втором круге встреча завершилась вничью 3:3.
Скорее всего, соперники и в ближайшем матче обменяются голами. А кто выиграет — сложно сказать.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.12.
Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.02.