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    Сможет ли «Арсенал» отобрать очки у «Вест Хэма»?

    «Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 2.12) и ставки на футбол, чемпионат Англии, 15 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Вест Хэм»
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    «Арсенал» одержал шесть побед и ни разу не проиграл в семи предыдущих матчах АПЛ на своем поле
    Лондонский «Арсенал» сыграет на своем поле против «Вест Хэма» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 декабря на «Эмирейтс», начало — в 23:00 мск. «Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Арсенал Лондон — Вест Хэм

  • 1
  • 2.13
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.30
  • Ставка!
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    «Арсенал»

    «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрал 26 очков.

    «Арсенал» здорово провел недавний матч против «Саутгемптона», одержав победу со счетом 3:0. В первом тайме отличились Александр Ляказетт и Мартин Эдегор, а после перерыва гостей добил Габриэль.

    Команда Микеля Артеты отлично отреагировала на два поражения в начале месяца.

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    • Сначала «Арсенал» уступил «Манчестер Юнайтед», а потом — «Эвертону». И все-таки надо признать, что даже здесь «канониры» выглядели не так уж и плохо. Прогресс в игре «Арсенала» сложно не заметить.

    «Арсенал» одержал шесть побед и ни разу не проиграл в семи предыдущих матчах АПЛ на своем поле.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 16-ти матчах 28 очков.

    Декабрь «Вест Хэм» начал с домашней ничьей в матче с «Брайтоном» (1:1). И как ни странно, после этого команда Дэвида Мойеса одержала домашнюю победу над «Челси» (3:2).

    Удивительный результат с учетом того, что «молотобойцы» не лучшим образом начали, дважды по ходу встречи проигрывали, но в итоге заработали три очка.

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    А потом снова была ничья — на этот раз с «Бернли» (0:0). В матчах с подобными соперниками «Вест Хэму» почему-то порой сложнее, чем с претендентами на титул. Ранее на поле «Вест Хэма» проиграли «Тоттенхэм» и «Челси».

    «Вест Хэм» потерпел только два поражения в восьми гостевых матчах АПЛ.

    Прогноз и ставка

    На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 2.19, ничью букмекеры предлагают за 3.80, а победу «Вест Хэма» — за 3.54.

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    Понятно, что в таком матче нет фаворита. В прошлом сезоне «Арсенал» выиграл у «Вест Хэма» на своем поле со счетом 2:1, а во втором круге встреча завершилась вничью 3:3.

    Скорее всего, соперники и в ближайшем матче обменяются голами. А кто выиграет — сложно сказать.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.12.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.02.

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    «Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 15.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Арсенал» отобрать очки у «Вест Хэма»?
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