«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрал 26 очков.

«Арсенал» здорово провел недавний матч против «Саутгемптона», одержав победу со счетом 3:0. В первом тайме отличились Александр Ляказетт и Мартин Эдегор, а после перерыва гостей добил Габриэль.

Команда Микеля Артеты отлично отреагировала на два поражения в начале месяца.

Сначала «Арсенал» уступил «Манчестер Юнайтед», а потом — «Эвертону». И все-таки надо признать, что даже здесь «канониры» выглядели не так уж и плохо. Прогресс в игре «Арсенала» сложно не заметить .

