«Бэйцзин Гоань» сыграет на своем поле с «Гуанчжоу» в рамках 15-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 13 декабря, начало — в 15:00 мск. «Бэйцзин Гоань» — «Гуанчжоу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бэйцзин Гоань»

«Бэйцзин Гоань» занимает 6 место в турнирной таблице Суперлиги. Причем забивает и пропускает команда практически с одинаковой частотой (19:16).

Правда, столько же очков (24) имеет и «Шеньчжэнь». Да и отставание от идущего третьим «Чанчунь Ятай» составляет всего 4 пункта.

Вот и в предыдущем матче «Бэйцзин Гоань» сыграл не лучшим образом. В кубковом матче с «Сычуань Цзюню» команда уступила в серии пенальти.

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Против «Гуанчжоу» команда в последние годы играет неуспешно. Из пяти последних очных поединков «Бэйцзин Гоань» выиграл лишь однажды при трех поражениях.

«Гуанчжоу»

Эта команда занимает вполне перспективную вторую позицию. «Гуанчжоу» лишь на три очка отстает от лидера Суперлиги «Шаньдун Тайшань».

При этом стоит отметить блестящую линию атаки команды. В 14 матчах она настреляла уже 39 мячей: больше всех в лиге!

В предыдущем своем поединке команда не сумела достичь нужного результата. В 1/16 финала кубкового матча с «Циндао Юс Айленд» «Гуанчжоу» уступил с минимальным счетом.

Причем до той неудачи в активе у «Гуанчжоу» были четыре победы к ряду. Наверняка Фабио Каннаваро максимальным образом настроит своих подопечных на отчетный поединок.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бэйцзин Гоань» за 2.45, на ничью за 3.50, а на «Гуанчжоу» — за 2.80.

«Бэйцзин Гоань» имеет заметные проблемы с реализацией.

Гости атакуют лучше всех в лиге , и наверняка добудут победу.

«Гуанчжоу» смотрится мощнее соперника, и продемонстрирует это на деле. Наши прогноз и ставка — Победа «Гуанчжоу» с коэффициентом 2.80.