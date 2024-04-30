Испанец Карлос Алькарас сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 17:00 мск. Штруфф — Алькарас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Штруфф

Ян-Леннард этой весной подтверждает, что в прошлом году не случайно дошел в Мадриде до финала.

На этот раз немец начал в испанской столице с победы над Хауме Муньяром, после чего выиграл у Юго Эмбера. В обоих случаях он не отдал ни сета.

Победная серия Штруффа составляет уже семь матчей. Ранее в апреле 34-летний теннисист выиграл турнир в Мюнхене, взяв первый титул в карьере.

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На домашнем турнире больше всего запомнилась его победа над Хольгером Руне — 6:2, 6:0.

Также стоит отметить, что Штруфф прошел два раунда на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Алькарас

Карлос тем временем начал турнир с двух классных побед. Несмотря на это, журналисты продолжают настойчиво интересоваться его состоянием.

Испанец в полном порядке, хотя многие почему-то сомневаются в этом.

В первом матче Алькарас разгромил представителя Казахстана Александра Шевченко — 6:2, 6:1.

После этого действующий чемпион турнира спокойно разобрался с бразильцем Тьяго Сейботом Уайлдом — 6:3, 6:3.

После матча Алькарас рассказал о своих переживаниях: «Я сыграл на хорошем уровне. Перед игрой я немного нервничал, потому что не знал, что будет с предплечьем. У Тиаго отличные удары, он сильно бьет по мячу. Я не понимал, как все сложится».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Штруффа в этом матче можно поставить за 4.85, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.18.

Прогноз: в прошлогоднем финале мадридского «Мастерса» именно Алькарас остановил Штруффа. Испанцу тогда понадобился даже третий сет.

Им снова может не хватить двух партий, если немец будет стабильно подавать первым мячом.

В случае с Алькарасом это очень смелое предположение, но Штруфф действительно способен хотя бы слегка удивить и создать интригу.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.