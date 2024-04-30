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    Алькарас на этот раз проиграет Штруффу?

    Штруфф — Алькарас. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Мадриде 30 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Штруфф — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 17:00 мск. Штруфф — Алькарас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 30 Апреля 2024 года

    Штруфф

    Ян-Леннард этой весной подтверждает, что в прошлом году не случайно дошел в Мадриде до финала.

    На этот раз немец начал в испанской столице с победы над Хауме Муньяром, после чего выиграл у Юго Эмбера. В обоих случаях он не отдал ни сета.

    Победная серия Штруффа составляет уже семь матчей. Ранее в апреле 34-летний теннисист выиграл турнир в Мюнхене, взяв первый титул в карьере.

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    На домашнем турнире больше всего запомнилась его победа над Хольгером Руне — 6:2, 6:0.

    Также стоит отметить, что Штруфф прошел два раунда на «Мастерсе» в Монте-Карло.

    Алькарас

    Карлос тем временем начал турнир с двух классных побед. Несмотря на это, журналисты продолжают настойчиво интересоваться его состоянием.

    Испанец в полном порядке, хотя многие почему-то сомневаются в этом.

    В первом матче Алькарас разгромил представителя Казахстана Александра Шевченко — 6:2, 6:1.

    После этого действующий чемпион турнира спокойно разобрался с бразильцем Тьяго Сейботом Уайлдом — 6:3, 6:3.

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    После матча Алькарас рассказал о своих переживаниях: «Я сыграл на хорошем уровне. Перед игрой я немного нервничал, потому что не знал, что будет с предплечьем. У Тиаго отличные удары, он сильно бьет по мячу. Я не понимал, как все сложится».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Штруффа в этом матче можно поставить за 4.85, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.18.

    Прогноз: в прошлогоднем финале мадридского «Мастерса» именно Алькарас остановил Штруффа. Испанцу тогда понадобился даже третий сет.

    Им снова может не хватить двух партий, если немец будет стабильно подавать первым мячом.

    В случае с Алькарасом это очень смелое предположение, но Штруфф действительно способен хотя бы слегка удивить и создать интригу.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Штруфф — Алькарас с коэффициентом 1.92. Дата матча: 30.04.2024. Прогнозы на теннис. Алькарас на этот раз проиграет Штруффу?
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