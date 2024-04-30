Россиянин Карен Хачанов сыграет против итальянца Янника Синнера в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 16:30 мск. Синнер — Хачанов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Синнер

Янник в предыдущем раунде одержал победу над Павлом Котовым — 6:2, 7:5.

Как и ожидалось, итальянцу хватило двух сетов, но, например, во второй партии россиянин вел с брейком и не реализовал сетбол при счете 5:3.

В общем, пришлось чуть-чуть побегать, но, возможно, это даже хорошо — важно быть в тонусе перед матчем с более серьезным соперником.

На старте турнира Синнер разгромил своего соотечественника Лоренцо Сонего со счетом 6:0, 6:3.

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Также стоит отметить, что Синнер после встречи с Котовым признался, что его уже некоторое время беспокоят проблемы с коленом — есть боль, которая иногда мешает. На это тоже стоит обратить внимание.

Хачанов

Карен в треьем круге выиграл у итальянца Флавио Коболли — 7:5, 6:4.

Россиянин просто здорово играл на своей подаче — просто без шансов для соперника,у которого не было ни одного брейк-пойнта.

Особенно здорово получалось на первом мяче. Хачанов забрал 89 процентов очков (или 34 из 38).

Ну и на приеме ему тоже удалось забрать два гейма, которые в итоге и стали ключевыми.

В первом матче Хачанов одержал волевую победу над испанцем Роберто Баутистой-Агутом — 3:6, 6:3, 6:4.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.22, победу Хачанова букмекеры предлагают за 4.33.

Прогноз: в январе Карен проиграл Яннику в четвертом круге Australian Open. Россиянин тогда не взял ни сета, но в целом все равно очень достойно провел встречу с одним из лучших теннисистов мира.

Скорее всего, в предстоящем матче у Синнера будут проблемы. Хачанов сейчас в очень хорошей форме, достаточно вспомнить его мощнейшую победу над Даниилом Медведевым в Монте-Карло.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.