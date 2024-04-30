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    «ПСЖ» планирует продлить контракт с Луисом Энрике

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    «Пари Сен-Жермен» планирует продлить контракт с главным тренером команды Луисом Энрике.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    По информации L`Equipe, парижский клуб намерен подписать новое соглашение с испанским специалистом вне зависимости от результата в предстоящем противостоянии с дортмундской «Боруссией» в полуфинале Лиги чемпионов.

    Действующий контракт Луиса Энрике с «ПСЖ» рассчитан до июня 2025 года.

    Луис Энрике возглавил «ПСЖ» летом 2023 года. Под его руководством команда досрочно стала чемпионом Франции.

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