«ПСЖ» планирует продлить контракт с Луисом Энрике

планирует продлить контракт с главным тренером команды

По информации L`Equipe, парижский клуб намерен подписать новое соглашение с испанским специалистом вне зависимости от результата в предстоящем противостоянии с дортмундской «Боруссией» в полуфинале Лиги чемпионов.

Действующий контракт Луиса Энрике с «ПСЖ» рассчитан до июня 2025 года.

Луис Энрике возглавил «ПСЖ» летом 2023 года. Под его руководством команда досрочно стала чемпионом Франции.

Первый матч 1/2 финала ЛЧ между «ПСЖ» и «Боруссией» пройдет 1 мая в Дортмунде, начало — в 22:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.