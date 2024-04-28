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    Луис Энрике: «ПСЖ» выйдет в финал ЛЧ — нас очень сложно превзойти с точки зрения тактики

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике считает, что его команда будет играть в финале текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «ПСЖ» сыграет против дортмундской «Боруссии» в полуфинале ЛЧ. Первый матч пройдет 1 мая в Дортмунде.

    «Нам не хватает двух трофеев, мы сделаем все возможное, чтобы их завоевать.

    Сейчас настало время турнира, желанного для всех команд. Мы выйдем в финал Лиги чемпионов, это моя цель.

    Нас очень трудно победить и превзойти с точки зрения техники, психологии и тактики. Статистика не врет», — приводит слова Энрике испанская Marca.

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