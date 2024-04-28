Луис Энрике: «ПСЖ» выйдет в финал ЛЧ — нас очень сложно превзойти с точки зрения тактики

Луис Энрике Фото: globallookpress.com
«ПСЖ» сыграет против дортмундской «Боруссии» в полуфинале ЛЧ. Первый матч пройдет 1 мая в Дортмунде.
«Нам не хватает двух трофеев, мы сделаем все возможное, чтобы их завоевать.
Сейчас настало время турнира, желанного для всех команд. Мы выйдем в финал Лиги чемпионов, это моя цель.
Нас очень трудно победить и превзойти с точки зрения техники, психологии и тактики. Статистика не врет», — приводит слова Энрике испанская Marca.
Напомним, в другом полуфинале встретятся мадридский «Реал» и «Бавария».