Луис Энрике: «ПСЖ» выйдет в финал ЛЧ — нас очень сложно превзойти с точки зрения тактики

Главный тренер «Пари Сен-Жермен»считает, что его команда будет играть в финале текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«ПСЖ» сыграет против дортмундской «Боруссии» в полуфинале ЛЧ. Первый матч пройдет 1 мая в Дортмунде.

«Нам не хватает двух трофеев, мы сделаем все возможное, чтобы их завоевать.

Сейчас настало время турнира, желанного для всех команд. Мы выйдем в финал Лиги чемпионов, это моя цель.

Нас очень трудно победить и превзойти с точки зрения техники, психологии и тактики. Статистика не врет», — приводит слова Энрике испанская Marca.

Напомним, в другом полуфинале встретятся мадридский «Реал» и «Бавария».