Коэффициенты на матч Ренн — Ницца
«Ренн»
После пяти туров текущего группового этапа Лиги конференций «Ренн» занимает первую позицию в группе и практически решил вопрос с выходом в следующий этап. На счету команды 11 очков, при этом последний поединок с «Тоттенхэмом» в четверг был отменен из-за вспышки коронавируса в английском клубе и стороны так и не смогли договориться о переносе поединка.
В чемпионате Франции «красно-черные» за 17 туров сумели выйти на вторую позицию — на счету коллектива девять побед и четыре мирных исходов, что принесло 31 очко и второе место в турнирной таблице. После поражения от «Лилля» (1:2), хозяева одолели «Сент-Этьен» (5:0).
В этом матче «Ренну» не помогут Жереми Доку, Флавьен Тэт и Биргер Мелинг.
«Ницца»
«Ницца» не смогла пройти в еврокубки и сегодня полностью сосредоточена на Лиге1. После 17 туров на счету команды восемь побед и четыре мирных исхода, которые принесли 27 очков и четвертая позиция в турнирной таблице чемпионата Франции.
Отрыв от «Ренна» составляет всего четыре балла. После победы над «Клермоном» (2:1), «орлята» за три тура добыли всего один балл в поединке с «ПСЖ» (0:0).
За «Ниццу» в этом матче не сыграют Анди Делор и Робсон Бамбу.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1.97. Успех гостей оценивается в 4.10, тогда как ничья — 3.70.
Прогноз — «Ницца» сейчас заметно сбавила обороты, команда никак не сумеет переиграть столь сильного оппонента после месячного затишья с забитыми голами. «Ренн» же наоборот пока единственный, кто может бросить вызов «ПСЖ», так что коллективу обязательно нужно побеждать.
Ставка — Победа «Ренна» за 1.97.