«Ренн» играет на своём поле с «Ниццей» в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Матч пройдёт 12 декабря, начало — в 17:00 (мск). «Ренн» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

После пяти туров текущего группового этапа Лиги конференций «Ренн» занимает первую позицию в группе и практически решил вопрос с выходом в следующий этап. На счету команды 11 очков, при этом последний поединок с «Тоттенхэмом» в четверг был отменен из-за вспышки коронавируса в английском клубе и стороны так и не смогли договориться о переносе поединка.

В чемпионате Франции «красно-черные» за 17 туров сумели выйти на вторую позицию — на счету коллектива девять побед и четыре мирных исходов, что принесло 31 очко и второе место в турнирной таблице. После поражения от «Лилля» (1:2), хозяева одолели «Сент-Этьен» (5:0).

В этом матче «Ренну» не помогут Жереми Доку, Флавьен Тэт и Биргер Мелинг.

«Ницца»

«Ницца» не смогла пройти в еврокубки и сегодня полностью сосредоточена на Лиге1. После 17 туров на счету команды восемь побед и четыре мирных исхода, которые принесли 27 очков и четвертая позиция в турнирной таблице чемпионата Франции.

Отрыв от «Ренна» составляет всего четыре балла. После победы над «Клермоном» (2:1), «орлята» за три тура добыли всего один балл в поединке с «ПСЖ» (0:0).

За «Ниццу» в этом матче не сыграют Анди Делор и Робсон Бамбу.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1.97. Успех гостей оценивается в 4.10, тогда как ничья — 3.70.

Прогноз — «Ницца» сейчас заметно сбавила обороты, команда никак не сумеет переиграть столь сильного оппонента после месячного затишья с забитыми голами. «Ренн» же наоборот пока единственный, кто может бросить вызов «ПСЖ», так что коллективу обязательно нужно побеждать.

Ставка — Победа «Ренна» за 1.97.