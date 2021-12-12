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    «Ренн» одержит победу над «Ниццей»

    «Ренн» — «Ницца». Прогноз, ставка ( к. 1.97) на футбол Лига 1, 12 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Ницца»
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    Жереми Доку
    «Ренн» играет на своём поле с «Ниццей» в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Матч пройдёт 12 декабря, начало — в 17:00 (мск). «Ренн» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 12 Декабря 2021 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 17:00 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч Ренн — Ницца

  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 4.00
  • Ставка!
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    «Ренн»

    После пяти туров текущего группового этапа Лиги конференций «Ренн» занимает первую позицию в группе и практически решил вопрос с выходом в следующий этап. На счету команды 11 очков, при этом последний поединок с «Тоттенхэмом» в четверг был отменен из-за вспышки коронавируса в английском клубе и стороны так и не смогли договориться о переносе поединка.

    В чемпионате Франции «красно-черные» за 17 туров сумели выйти на вторую позицию — на счету коллектива девять побед и четыре мирных исходов, что принесло 31 очко и второе место в турнирной таблице. После поражения от «Лилля» (1:2), хозяева одолели «Сент-Этьен» (5:0).

    В этом матче «Ренну» не помогут Жереми Доку, Флавьен Тэт и Биргер Мелинг.

    «Ницца»

    «Ницца» не смогла пройти в еврокубки и сегодня полностью сосредоточена на Лиге1. После 17 туров на счету команды восемь побед и четыре мирных исхода, которые принесли 27 очков и четвертая позиция в турнирной таблице чемпионата Франции.

    Отрыв от «Ренна» составляет всего четыре балла. После победы над «Клермоном» (2:1), «орлята» за три тура добыли всего один балл в поединке с «ПСЖ» (0:0).

    За «Ниццу» в этом матче не сыграют Анди Делор и Робсон Бамбу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1.97. Успех гостей оценивается в 4.10, тогда как ничья — 3.70.

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    Прогноз — «Ницца» сейчас заметно сбавила обороты, команда никак не сумеет переиграть столь сильного оппонента после месячного затишья с забитыми голами. «Ренн» же наоборот пока единственный, кто может бросить вызов «ПСЖ», так что коллективу обязательно нужно побеждать.

    Ставка — Победа «Ренна» за 1.97.

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    «Ренн» — «Ницца»: прогноз, ставка (1.911.97), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на футбол. «Ренн» одержит победу над «Ниццей»
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