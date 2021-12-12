Коэффициенты на матч Реал Мадрид — Атлетико
«Реал»
«Реал» единолично возглавляет таблицу Ла Лиги, набрав в 16-ти матчах 39 очков. Отрыв от ближайшего преследователя составляет уже восемь очков.
Ранее на этой неделе «Королевский клуб» выиграл на своем поле у миланского «Интера» (2:0) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.
Интересно, что «Реал» разобрался с итальянцами без Карима Бензема, пропустившего игру из-за повреждения. Пока неизвестно, сможет ли француз сыграть в мадридском дерби.
Победная серия «Реала» составляет уже девять матчей, а беспроигрышная — 12 (11 побед и ничья).
«Реал»
«Атлетико»
«Атлетико» тем временем находится на четвертом месте. После 15-ти сыгранных матчей у «матрасников» 29 очков.
Для «Атлетико» ключевой на этой неделе была встреча с «Порту» в Лиге чемпионов. И команда Диего Симеоне сделала все, чтобы не стать главным разочарованием турнира. Благодаря победе над португальцами (3:1) «Атлетико» все-таки вышел в плей-офф ЛЧ.
И есть подозрение, что игра в Португалии забрала очень много сил у футболистов «Атлетико». Это был один из самых нервных матчей сезона в Европе. Неудивительно, что судья в итоге показал три красные карточки, одна из которых досталась Яннику Карраско.
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В Ла Лиге «Атлетико» в этом сезоне не впечатляет. Как ни странно, банду Симеоне чересчур часто подводят ошибки в обороне. На прошлой неделе «Атлетико» неожиданно проиграл на своем поле «Мальорке» (1:2). Сюда же можно добавить поражение от «Алавеса» и ничьи с «Леванте» и «Валенсией».
Предстоящий матч против «Реала» пропустит Луис Суарес, получивший травму в игре с «Мальоркой».
Прогноз и ставка
На «Реал» в этом матче можно поставить за 2.18, ничью букмекеры предлагают за 3.66, а победу «Атлетико» — за 3.70.
Мадридское дерби в последнее время крайне редко бывает результативным. Только в одном из семи предыдущих (официальных) матчей между «Реалом» и «Атлетико» было забито больше двух мячей.
Но при этом каждый раз было очевидно, что «Реал» играет лучше. «Атлетико» же каждый раз старается только мешать сопернику. И на этот раз мы вряд ли увидим что-то новое.
Ставка — победа «Реала» за 2.18.
Этот «Атлетико» не может похвастаться супер надежной обороной и по-прежнему не впечатляет своей изобретательностью в атаке. Скорее всего, «Реал» выиграет с разницей в один мяч.
Также можно рассмотреть ставку на гол Винисиуса Жуниора (3.40). Бразилец проводит невероятный сезон.