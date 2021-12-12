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    Сможет ли «Реал» выиграть у «Атлетико»?

    «Реал» Мадрид — «Атлетико». Прогноз (к. 2.18) и ставки на футбол, чемпионат Испании, 12 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Атлетико»
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    Винисиус Жуниор
    Мадридский «Реал» сыграет на своем поле против «Атлетико» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 декабря на «Сантьяго Бернабеу», начало — в 23:00 мск. «Реал» Мадрид — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 12 Декабря 2021 года
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    •  Реал Мадрид 23:00 Атлетико Атлетико
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    Коэффициенты на матч Реал Мадрид — Атлетико

  • 1
  • 2.08
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  • 3.50
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
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    «Реал»

    «Реал» единолично возглавляет таблицу Ла Лиги, набрав в 16-ти матчах 39 очков. Отрыв от ближайшего преследователя составляет уже восемь очков.

    Ранее на этой неделе «Королевский клуб» выиграл на своем поле у миланского «Интера» (2:0) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Интересно, что «Реал» разобрался с итальянцами без Карима Бензема, пропустившего игру из-за повреждения. Пока неизвестно, сможет ли француз сыграть в мадридском дерби.

    Победная серия «Реала» составляет уже девять матчей, а беспроигрышная — 12 (11 побед и ничья).

    «Реал» еще ни разу не проигрывал на своем поле в текущем чемпионате.

    «Атлетико»

    «Атлетико» тем временем находится на четвертом месте. После 15-ти сыгранных матчей у «матрасников» 29 очков.

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  • 08/12/2021

    • Для «Атлетико» ключевой на этой неделе была встреча с «Порту» в Лиге чемпионов. И команда Диего Симеоне сделала все, чтобы не стать главным разочарованием турнира. Благодаря победе над португальцами (3:1) «Атлетико» все-таки вышел в плей-офф ЛЧ.

    И есть подозрение, что игра в Португалии забрала очень много сил у футболистов «Атлетико». Это был один из самых нервных матчей сезона в Европе. Неудивительно, что судья в итоге показал три красные карточки, одна из которых досталась Яннику Карраско.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В Ла Лиге «Атлетико» в этом сезоне не впечатляет. Как ни странно, банду Симеоне чересчур часто подводят ошибки в обороне. На прошлой неделе «Атлетико» неожиданно проиграл на своем поле «Мальорке» (1:2). Сюда же можно добавить поражение от «Алавеса» и ничьи с «Леванте» и «Валенсией».

    Предстоящий матч против «Реала» пропустит Луис Суарес, получивший травму в игре с «Мальоркой».

    Прогноз и ставка

    На «Реал» в этом матче можно поставить за 2.18, ничью букмекеры предлагают за 3.66, а победу «Атлетико» — за 3.70.

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    Мадридское дерби в последнее время крайне редко бывает результативным. Только в одном из семи предыдущих (официальных) матчей между «Реалом» и «Атлетико» было забито больше двух мячей.

    Но при этом каждый раз было очевидно, что «Реал» играет лучше. «Атлетико» же каждый раз старается только мешать сопернику. И на этот раз мы вряд ли увидим что-то новое.

    Ставка — победа «Реала» за 2.18.

    Этот «Атлетико» не может похвастаться супер надежной обороной и по-прежнему не впечатляет своей изобретательностью в атаке. Скорее всего, «Реал» выиграет с разницей в один мяч.

    Также можно рассмотреть ставку на гол Винисиуса Жуниора (3.40). Бразилец проводит невероятный сезон.

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    «Реал» Мадрид — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Реал» выиграть у «Атлетико»?
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