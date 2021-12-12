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    «Аталанта» продлит серию в чемпионате?

    «Верона» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.95) и ставки на футбол, Серия А, 12 декабря 2021 года

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    Дуван Сапата
    В поединке 17 тура итальянской Серии А «Аталанта» сыграет на выезде с «Вероной». Событие запланировано на 12 декабря 17:00 мск. «Верона» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Декабря 2021 года
    Верона
  • Верона
    •  Верона 17:00 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
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    Коэффициенты на матч Верона — Аталанта

  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
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    «Верона»

    Веронцы идут на 10 позиции в лиге с 23 очками на счету. За прошедший отрезок сезона они выиграли 6 матчей при пяти поражениях и пяти ничьих.

    Команда неплохо провела ноябрь, проиграв лишь «Сампдории» со счетом 1:3. Кроме этого, «Верона» смогла добиться ничьи с «Наполи» (1:1), да еще и в Неаполе. Также отметим нулевую ничью с «Кальяри» и победу над «Эмполи» 2:1.

    5 декабря хозяева играли на выезде с «Венецией» и выиграли 4:3. Примечательно, что «Верона» проигрывала 3:0 после первого тайма, а победу команде принес дубль Джованни Симеоне.

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    Под вопросом Антонин Барак и Никола Калинич.

    «Аталанта»

    «Аталанта» стала единственной командой лиги, которой удалось набрать за 5 последних туров максимальные 15 очков. Сейчас она занимает 4 место в таблице с 34 очками.

    Коллектив Гасперини выиграл уже 10 матчей в этом сезоне, потерпев всего 2 поражения. Последние результаты в чемпионате впечатляют. Футболисты из Бергамо обыграли «Ювентус» 1:0 и «Наполи» 3:2. Это было в прошлом туре. Кроме этого отмети разгромную победу над «Венецией» (4:0).

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  • 09/12/2021

    • 9 декабря «Аталанта» сыграла перенесенный из-за снегопада матч 6 тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором уступила «Вильярреалу» 2:3. Тем не менее ей удалось остаться в еврокубках. Весной она стартует в плей-офф Лиги Европы.

    «Аталанта» — лучшая команда Серии А по статистике гостевых выступлений на данный момент. У нее 7 побед, ничья и ни одного поражения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры больше уверенны в победе «Аталанты» и дают на нее 1.95. Победу «Вероны» они оценивают коэффициентом 3.70. Ничья выставлена с котировкой 3.95.

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    «Аталанта» демонстрирует отличные результаты в Серии А. Команда Гасперини идет на хорошей серии и вряд ли собирается ее прерывать. Список побежденных уже пополнили «Юве» и «Наполи». «Верона» куда легче этих соперников.

    Полагаем, что именно «Аталанта» должна претендовать на 3 очка в этом матче. Так что рекомендуем поставить на ее победу с коэффициентом 1.95.

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    «Верона» — «Аталанта»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на футбол. «Аталанта» продлит серию в чемпионате?
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