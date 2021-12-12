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    «Динамо» — «Зенит». Прогноз Германа Эль-Класико на матч РПЛ 12 декабря 2021 года

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    Сергей Семак
    12 декабря в 14:00 мск «Динамо» сыграет в Москве с «Зенитом» в матче РПЛ. В случае победы бело-голубые опередят петербуржцев в турнирной таблице и уйдут на зимний перерыв лидером чемпионата. Известный блогер Герман Эль-Класико дал свой прогноз на матч. «Динамо» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    В какой форме «Динамо»

    В отличие от «Зенита», бело-голубые не отягощены еврокубками, поэтому имели возможность полноценно подготовиться к встрече с лидером чемпионата.

    В активе «Динамо» серия из четырех побед в РПЛ — самая продолжительная в сезоне. Подопечные Сандро Шварца обыграли «Краснодар» (1:0), «Арсенал» (5:1), «Рубин» (3:2) и «Уфу» (2:0).

    В 9 домашних матчах бело-голубые добились 6 побед, один раз сыграли вничью и дважды уступили.

    Лидер команды по системе «гол+пас» — Себастьян Шиманьски. На счету 22-летнего польского полузащитника 5 голов и 6 результативных передач в 16 матчах. Однако в матче 17-го тура против «Уфы» динамовец был заменен уже на 8-й минуте после грубого фола соперника.

    С высокой долей вероятности травма голеностопа не позволит ему сыграть с «Зенитом».

    В какой форме «Зенит»

    За четыре дня до центрального матча первой части сезона РПЛ «Зенит» во многом неожиданно сумел не проиграть «Челси» в Лиге чемпионов (3:3). Лондонцы досрочно вышли в плей-офф, но от встречи в Петербурге зависело, будут ли они в первой корзине «сеяных» команд.

    Подопечным Томаса Тухеля требовалась победа, но сине-бело-голубые добились ничейного результата, забив решающий гол на 94-й минуте.

    Все прогнозы на футбол

    В РПЛ «Зенит» не проигрывает в 6 встречах кряду. Правда, последняя игра завершилась домашней ничьей с «Ростовом» (2:2).

    Экспертно-судейская комиссия признала ошибочным решение главного судьи засчитать один из голов южан, поэтому петербуржцы могут сетовать на незаслуженную потерю двух очков. Теперь в случае поражения от «Динамо» сине-бело-голубые опустятся на второе место в турнирной таблице.

    «Зенит» — самая результативная команда чемпионата с 43 голами в 17 матчах. Подопечным Сергея Семака не удалось забить только в одном матче — 7 ноября «Уралу» в Екатеринбурге (0:0). Однако в гостях петербуржцы играют хуже, чем дома, сумев выиграть лишь 4 матча из 8.

    Статистика личных встреч

    Команды встречались 29 октября в Петербурге, и «Зенит» добился крупной победы. Благодаря голам Клаудиньо, Вендела, Артёма Дзюбы и Ярослава Ракицкого сине-бело-голубые разгромили соперника со счетом 4:1.

    Но в четырех последних матчах на поле «Динамо» петербуржцы лишь раз праздновали успех — в августе 2019 года (2:0). В активе бело-голубых две победы со счетом 1:0, а также ничья 0:0. Тотал меньше 2,5 проходил в 4 из 5 последних матчей в Москве.

    Прогноз на «Динамо» — «Зенит»

    Игра за первое место в таблице. Уверен, что обе команды будут осторожничать в начале матча, проверяя настрой соперника. Верю в классную битву с малым количеством голов.

    В идеале ставил бы на тотал меньше 2,5, но если выбирать точный счет, то пусть будет 1:0 в пользу петербуржцев.

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    Прогноз редакции LiveSport.Ru на матч «Динамо» — «Зенит» — здесь.

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    «Динамо» — «Зенит»: прогноз, ставка (9.00), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на футбол. Кто уйдет на зимнюю паузу лидером?
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