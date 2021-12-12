Коэффициенты на матч Динамо — Зенит
«Динамо»
«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров, в которых ему удалось набрать 35 очков. Отставание от «Зенита» составляет два очка.
После поражения от «Зенита» в конце ноября «Динамо» одержало четыре победы кряду.
Команда Сандро Шварца выиграла у «Краснодара», тульского «Арсенала», «Рубина» и «Уфы», забив в общей сложности 11 мячей.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
«Динамо» в текущем чемпионате не смогло забить только в одном домашнем матче.
«Зенит»
«Зенит» тем временем набрал 37 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу.
Отрыв от конкурентов мог быть значительно больше, но осенью команда Сергея Семака неоднократно возрождала интригу в борьбе за первое место.
Например, в прошлом туре «Зенит» неожиданно потерял очки в домашнем матче с «Ростовом» (2:2). Также можно вспомнить гостевую ничью с «Уралом» и поражения от «Сочи» и тульского «Арсенала».
Интересно, что в РПЛ «Зенит» до сих пор терял очки только там, где в его победе не было никаких сомнений. По всей видимости, это вопрос мотивации.
Ранее на этой неделе «Зенит» провел классный матч против «Челси» в Лиге чемпионов. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась вничью со счетом 3:3. Чемпион России забил спасительный третий гол в компенсированное время.
«Зенит»
Прогноз и ставка
На «Динамо» в этом матче можно поставить за 3.60, ничью букмекеры предлагают за 3.86, а победу «Зенита» — за 2.15.
В конце ноября «Зенит» разгромил «Динамо» на своем поле со счетом 4:1. Были моменты, когда динамовцы действительно неплохо играли, но в целом команда Семака действовала заметно лучше.
То же самое можно было наблюдать в матчах «Зенита» против «Спартака» и ЦСКА. В таких играх у питерского клуба нет проблем с настроем.
Ставка — победа «Зенита» за 2.15.
Возможно, на этот раз до разгрома не дойдет, но три очка «Зенит» наберет. Пока что «Динамо» сложно конкурировать с таким монстром.