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    «Зенит» снова выиграет у «Динамо»?

    «Динамо» — «Зенит». Прогноз (к. 2.15) и ставки на чемпионат России 12 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Зенит»
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    «Зенит» одержал только две победы в шести предыдущих матчах РПЛ на выезде
    «Зенит» сыграет на выезде с московским «Динамо» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 14:00 мск. «Динамо» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Декабря 2021 года
    Динамо
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    •  Динамо 14:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    Коэффициенты на матч Динамо — Зенит

  • 1
  • 3.40
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  • 3.60
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Динамо»

    «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров, в которых ему удалось набрать 35 очков. Отставание от «Зенита» составляет два очка.

    После поражения от «Зенита» в конце ноября «Динамо» одержало четыре победы кряду.

    Команда Сандро Шварца выиграла у «Краснодара», тульского «Арсенала», «Рубина» и «Уфы», забив в общей сложности 11 мячей.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    «Динамо» в текущем чемпионате не смогло забить только в одном домашнем матче.

    «Зенит»

    «Зенит» тем временем набрал 37 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу.
    Отрыв от конкурентов мог быть значительно больше, но осенью команда Сергея Семака неоднократно возрождала интригу в борьбе за первое место.

    Например, в прошлом туре «Зенит» неожиданно потерял очки в домашнем матче с «Ростовом» (2:2). Также можно вспомнить гостевую ничью с «Уралом» и поражения от «Сочи» и тульского «Арсенала».

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    • Интересно, что в РПЛ «Зенит» до сих пор терял очки только там, где в его победе не было никаких сомнений. По всей видимости, это вопрос мотивации.

    Ранее на этой неделе «Зенит» провел классный матч против «Челси» в Лиге чемпионов. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась вничью со счетом 3:3. Чемпион России забил спасительный третий гол в компенсированное время.

    «Зенит» одержал только две победы в шести предыдущих матчах РПЛ на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Динамо» в этом матче можно поставить за 3.60, ничью букмекеры предлагают за 3.86, а победу «Зенита» — за 2.15.

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    В конце ноября «Зенит» разгромил «Динамо» на своем поле со счетом 4:1. Были моменты, когда динамовцы действительно неплохо играли, но в целом команда Семака действовала заметно лучше.

    То же самое можно было наблюдать в матчах «Зенита» против «Спартака» и ЦСКА. В таких играх у питерского клуба нет проблем с настроем.

    Ставка — победа «Зенита» за 2.15.

    Возможно, на этот раз до разгрома не дойдет, но три очка «Зенит» наберет. Пока что «Динамо» сложно конкурировать с таким монстром.

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    «Динамо» — «Зенит»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на футбол. «Зенит» снова выиграет у «Динамо»?
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