«Зенит» сыграет на выезде с московским «Динамо» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 14:00 мск. «Динамо» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров, в которых ему удалось набрать 35 очков. Отставание от «Зенита» составляет два очка.

После поражения от «Зенита» в конце ноября «Динамо» одержало четыре победы кряду.

Команда Сандро Шварца выиграла у «Краснодара», тульского «Арсенала», «Рубина» и «Уфы», забив в общей сложности 11 мячей.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

«Динамо» в текущем чемпионате не смогло забить только в одном домашнем матче.

«Зенит»

«Зенит» тем временем набрал 37 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу.

Отрыв от конкурентов мог быть значительно больше, но осенью команда Сергея Семака неоднократно возрождала интригу в борьбе за первое место.

Например, в прошлом туре «Зенит» неожиданно потерял очки в домашнем матче с «Ростовом» (2:2). Также можно вспомнить гостевую ничью с «Уралом» и поражения от «Сочи» и тульского «Арсенала».

Интересно, что в РПЛ «Зенит» до сих пор терял очки только там, где в его победе не было никаких сомнений. По всей видимости, это вопрос мотивации.

Ранее на этой неделе «Зенит» провел классный матч против «Челси» в Лиге чемпионов. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась вничью со счетом 3:3. Чемпион России забил спасительный третий гол в компенсированное время.

«Зенит» одержал только две победы в шести предыдущих матчах РПЛ на выезде.

Прогноз и ставка

На «Динамо» в этом матче можно поставить за 3.60, ничью букмекеры предлагают за 3.86, а победу «Зенита» — за 2.15.

В конце ноября «Зенит» разгромил «Динамо» на своем поле со счетом 4:1. Были моменты, когда динамовцы действительно неплохо играли, но в целом команда Семака действовала заметно лучше.

То же самое можно было наблюдать в матчах «Зенита» против «Спартака» и ЦСКА. В таких играх у питерского клуба нет проблем с настроем.

Ставка — победа «Зенита» за 2.15.

Возможно, на этот раз до разгрома не дойдет, но три очка «Зенит» наберет. Пока что «Динамо» сложно конкурировать с таким монстром.