«Ливерпуль» сыграет на выезде против «Вулверхэмптона» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 18:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» занимает шестое место в таблице АПЛ после 14-ти сыгранных матчей. Сейчас в активе «волков» 21 очков.

На днях у «Вулверхэмптон» был непростой домашний матч с «Бернли». Выиграть не удалось — встреча завершилась вничью 0:0.

Такой же счет был зафиксирован и в недавней гостевой игре с «Норвичем».

«Вулверхэмптон» в девяти предыдущих турах потерпел только одно поражение. После непростого старта команда Бруну Лаже регулярно набирает очки.

Беспроигрышная серия «Вулверхэмптон» на своем поле составляет четыре матча.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» тем временем находится на третьей строчке, продолжая погоню за «Челси» и «Манчестер Сити».

Как и ожидалось, среди недели «Ливерпуль» легко выиграл у разваливающегося «Эвертона». Встреча на «Гудисон Парк» завершилась яркой победой «мерсисайдцев» со счетом 4:1. Автором дубля стал невероятный Мохамед Салах.

Все прогнозы на АПЛ

И это была четвертая кряду победа «Ливерпуля». После поражения от «Вест Хэма» команда Юргена Клоппа также выиграла у «Арсенала», «Порту» и «Саутгемптона».

«Ливерпуль» забил 14 мячей в четырех предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На «Вулверхэмптон» в этом матче можно поставить за 7.70, ничью букмекеры предлагают за 5.00, а победу «Ливерпуля» — за 1.44.

Скорее всего, в этом матче «Ливерпулю» будет сложно рассчитывать на крупную победу. «Вулверхэмптон», в отличие от «Эвертона», будет сопротивляться.

Ставка — победа «Ливерпуля» + обе команды забьют за 3.10.

«Ливерпулю», как правило, почти всегда нелегко играть на поле «Вулверхэмптона».

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.90.