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    «Наполи» поставит на место «Сассуоло»?

    «Сассуоло» — «Наполи». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, Серия А, 1 декабря 2021 года

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    Дрис Мертенс
    «Сассуоло» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 22:45 мск. «Сассуоло» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Декабря 2021 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 22:45 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    Коэффициенты на матч Сассуоло — Наполи

  • 1
  • 3.80
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
    •

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» по традиции не боится никого, что и продемонстрировала в минувшем туре Серии А. На выезде был обыгран один из лидеров «Милан» (1:3).

    Вот только пока команде это не помогло подняться выше 12 места. Парадокс, но «Сассуоло» точно также может проиграть одному из аутсайдеров.

    А вот в матче с неаполитанцами не смогут сыграть важные для команды исполнители. В лазарет угодили Джереми Бога и Филип Джуричич.

    Все прогнозы на Серию А

    Против «Наполи» «Сассуоло» в последние годы играет не столь успешно. В пяти последних очных битвах команда победила только раз, уступив дважды.

    «Наполи»

    Неаполитанцы в минувшем туре стали единоличными лидерами Серии А. Поражение «Милана» и собственная победа вывели команду на чистую первую строчку.

    Причем при неплохой атаке главной ценностью «Наполи» является надежная оборона. В 14 матчах команда Лучано Спаллетти пропустила лишь 7 мячей.

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    • К слову, в минувшем туре неаполитанцы разгромили «Лацио» (4:0). Причем победа пришла даже без участия лидера атак Виктора Осимена, находящегося в лазарете.

    Кроме нигерийца в этом матче гостям не помогут Маттео Политано, Адам Унас и Андре Замбо. Впрочем, и без них «Наполи» обязан побеждать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.87, на ничью за 3.85, а на «Сассуоло» — за 4.10.

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    «Сассуоло» давно снискал славу грозы авторитетов.

    Гости данный отрезок сезона проводят не столь мощно, но наверняка постараются утвердиться на первом месте.

    Гости всеми силами постараются укрепить лидерство. Наши прогноз и ставка — Фора «Наполи» -0.75 с коэффициентом 2.06.

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    «Сассуоло» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 01.12.2021. Прогнозы на футбол. «Наполи» поставит на место «Сассуоло»?
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