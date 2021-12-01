«Сассуоло» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 22:45 мск. «Сассуоло» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

«Сассуоло» по традиции не боится никого, что и продемонстрировала в минувшем туре Серии А. На выезде был обыгран один из лидеров «Милан» (1:3).

Вот только пока команде это не помогло подняться выше 12 места. Парадокс, но «Сассуоло» точно также может проиграть одному из аутсайдеров.

А вот в матче с неаполитанцами не смогут сыграть важные для команды исполнители. В лазарет угодили Джереми Бога и Филип Джуричич.

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Против «Наполи» «Сассуоло» в последние годы играет не столь успешно. В пяти последних очных битвах команда победила только раз, уступив дважды.

«Наполи»

Неаполитанцы в минувшем туре стали единоличными лидерами Серии А. Поражение «Милана» и собственная победа вывели команду на чистую первую строчку.

Причем при неплохой атаке главной ценностью «Наполи» является надежная оборона. В 14 матчах команда Лучано Спаллетти пропустила лишь 7 мячей.

К слову, в минувшем туре неаполитанцы разгромили «Лацио» (4:0). Причем победа пришла даже без участия лидера атак Виктора Осимена, находящегося в лазарете.

Кроме нигерийца в этом матче гостям не помогут Маттео Политано, Адам Унас и Андре Замбо. Впрочем, и без них «Наполи» обязан побеждать.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.87, на ничью за 3.85, а на «Сассуоло» — за 4.10.

«Сассуоло» давно снискал славу грозы авторитетов.

Гости данный отрезок сезона проводят не столь мощно, но наверняка постараются утвердиться на первом месте .

Гости всеми силами постараются укрепить лидерство. Наши прогноз и ставка — Фора «Наполи» -0.75 с коэффициентом 2.06.