Коэффициенты на матч Сассуоло — Наполи
«Сассуоло»
«Сассуоло» по традиции не боится никого, что и продемонстрировала в минувшем туре Серии А. На выезде был обыгран один из лидеров «Милан» (1:3).
Вот только пока команде это не помогло подняться выше 12 места. Парадокс, но «Сассуоло» точно также может проиграть одному из аутсайдеров.
А вот в матче с неаполитанцами не смогут сыграть важные для команды исполнители. В лазарет угодили Джереми Бога и Филип Джуричич.
Против «Наполи» «Сассуоло» в последние годы играет не столь успешно. В пяти последних очных битвах команда победила только раз, уступив дважды.
«Наполи»
Неаполитанцы в минувшем туре стали единоличными лидерами Серии А. Поражение «Милана» и собственная победа вывели команду на чистую первую строчку.
Причем при неплохой атаке главной ценностью «Наполи» является надежная оборона. В 14 матчах команда Лучано Спаллетти пропустила лишь 7 мячей.
К слову, в минувшем туре неаполитанцы разгромили «Лацио» (4:0). Причем победа пришла даже без участия лидера атак Виктора Осимена, находящегося в лазарете.
Кроме нигерийца в этом матче гостям не помогут Маттео Политано, Адам Унас и Андре Замбо. Впрочем, и без них «Наполи» обязан побеждать.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.87, на ничью за 3.85, а на «Сассуоло» — за 4.10.
«Сассуоло» давно снискал славу грозы авторитетов.
Гости данный отрезок сезона проводят не столь мощно, но наверняка
Гости всеми силами постараются укрепить лидерство. Наши прогноз и ставка — Фора «Наполи» -0.75 с коэффициентом 2.06.