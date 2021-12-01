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    «Севилья» легко разделается с «Кордовой»?

    «Кордова» — «Севилья». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок Испании, 1 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кордова» — «Севилья»
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    Алехандро Гомес
    «Кордова» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 1/64 финала Кубка Испании. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 21:00 мск. «Кордова» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кордова»

    «Кордова» докатилась до самых низов испанского футбола. Правда, в Сегунде RFEF команда лидирует, но даже до Сегунды обычной ей еще очень далеко.

    В минувшем туре «Кордова» смогла выиграть. Победа над «Меридой АД» далась команде не столь сложно (3:0).

    Причем эта победа стала для команды второй подряд. Однако Кубок — совсем иная история, где «Кордове» придется побыть в роли андердога.

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    Против «Севилья» «Кордова» исторически играет безуспешно. В пяти последних очных битвах команда победила лишь раз при четырех поражениях.

    «Севилья»

    Севильцы все никак не могут стать полноценным борцом за чемпионство в Примере. Команде не хватает класса в борьбе с признанными фаворитами.

    А вот в Кубке Испании шансы у «Севильи» неплохие. Вот только, непонятно поставит ли клуб на успех во втором по значимости турнире страны корриды?!

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    • К слову, в минувшем туре Примеры команда не разжилась даже баллом. Поражение от мадридского «Реала» (2:1) стоило севильцам шансов на лидирующие позиции.

    Наверняка с «Кордовой» гости сыграют не в оптимальном составе. Тренерский штаб даст отдохнуть лидерам, но и резервисты обязаны проходить в следующий раунд.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Севилью» за 1.15, на ничью за 4.88, а на «Кордову» — за 10.00.

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    «Кордова» наверняка сыграет строго от обороны.

    Гости имеют значительный перевес в классе, которым воспользуются сполна.

    В любом кадровом сочетании севильцы не должны испытать трудности. Наши прогноз и ставка — Фора «Севильи» -2.5 с коэффициентом 2.00.

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    «Кордова» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 01.12.2021. Прогнозы на футбол. «Севилья» легко разделается с «Кордовой»?
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