«Кордова» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 1/64 финала Кубка Испании. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 21:00 мск. «Кордова» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кордова»

«Кордова» докатилась до самых низов испанского футбола. Правда, в Сегунде RFEF команда лидирует, но даже до Сегунды обычной ей еще очень далеко.

В минувшем туре «Кордова» смогла выиграть. Победа над «Меридой АД» далась команде не столь сложно (3:0).

Причем эта победа стала для команды второй подряд. Однако Кубок — совсем иная история, где «Кордове» придется побыть в роли андердога.

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Против «Севилья» «Кордова» исторически играет безуспешно. В пяти последних очных битвах команда победила лишь раз при четырех поражениях.

«Севилья»

Севильцы все никак не могут стать полноценным борцом за чемпионство в Примере. Команде не хватает класса в борьбе с признанными фаворитами.

А вот в Кубке Испании шансы у «Севильи» неплохие. Вот только, непонятно поставит ли клуб на успех во втором по значимости турнире страны корриды?!

К слову, в минувшем туре Примеры команда не разжилась даже баллом. Поражение от мадридского «Реала» (2:1) стоило севильцам шансов на лидирующие позиции.

Наверняка с «Кордовой» гости сыграют не в оптимальном составе. Тренерский штаб даст отдохнуть лидерам, но и резервисты обязаны проходить в следующий раунд.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Севилью» за 1.15, на ничью за 4.88, а на «Кордову» — за 10.00.

«Кордова» наверняка сыграет строго от обороны.

Гости имеют значительный перевес в классе , которым воспользуются сполна.

В любом кадровом сочетании севильцы не должны испытать трудности. Наши прогноз и ставка — Фора «Севильи» -2.5 с коэффициентом 2.00.