«Томь» сыграет на своем поле с «Нефтехимиком» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 11:00 мск. «Томь» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Томь»

«Томь» в нынешнем сезоне выглядит очень достойно. Сергей Жуков склепал команду, способную побороться за роль середняка ФНЛ.

Правда, пока томичи все никак не могут отдалиться от опасной зоны. 14 место и гандикап в 6 очков — не так плохо, но вся борьба еще впереди.

При этом томичи относительно успешно сыграли в минувшем туре. Боевая ничья в Жигулевске (3:3) вряд ли добавила команде настроения, особенно учитывая, что «Акрон» спасся лишь в концовке.

Прогнозы на ФНЛ

С нижнекамцами команда играет не слишком удачно. Из пяти последних поединков «Томь» выиграла лишь однажды при двух коллизиях.

«Нефтехимик»

Нижнекамцы несколько притормозили. Команда Кирилла Новикова находится на 5 месте, как будто ожидая шанса запрыгнуть в зону стыков.

К слову, отставание от 4 места составляет всего один балл. Правда, двухматчевая серия без побед несколько беспокоит.

Минувший тур «Нефтехимик» провел неудачно. Поражение в Воронеже от конкурента за высокие места (3:1) получилось слишком болезненным.

Александр Юшин — настоящая жемчужина ФНЛ. На счету форварда нижнекамцев уже 17 точных выстрелов.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нефтехимик» за 2.06, на ничью за 3.40, а на «Томь» — за 3.45.

«Томь» традиционно неплохо играет в родных стенах.

Гости намереваются вернуться в первую четверку .

Претендент на стыки наверняка воспользуется проблемами томичей в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтехимика» с коэффициентом 2.06.