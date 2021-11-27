ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» рискует на выйти в плей-офф Лиги чемпионовЛига чемпионов: осталось пять путевок «Спартак»Временно первые. Соболев и Селихов принесли «Спартаку» победу над «Наполи» «Манчестер Сити» — ПСЖГвардиола поквитался со «сборной звезд». ПСЖ проиграл в Манчестере, но вышел в плей-офф ЛЧ
  • 19:34
    • Худяков сыграет в воротах «Локомотива» в матче с «Лацио»
  • 19:58
    • «Магнитка» вырвал победу в серии буллитов у минского «Динамо»
  • 18:55
    • Черчесов: Лимит нужен. Причина неудач российских клубов — в уровне легионеров
  • 18:34
    • Источник: «МЮ» договорился с Рангником о контракте до конца сезона
  • 16:36
    • Рангник готов стать временным тренером «МЮ» при условии, если потом получит должность в клубе
    Все новости спорта

    «Нефтехимик» уедет из Томска с победой?

    «Томь» — «Нефтехимик». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, ФНЛ, 27 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на Томь Прогнозы на Нефтехимик Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Томь» — «Нефтехимик»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Новиков
    «Томь» сыграет на своем поле с «Нефтехимиком» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 11:00 мск. «Томь» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 27 Ноября 2021 года
    Томь
  • Томск
    •  Томь 11:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •
    Коэффициенты на матч Томь — Нефтехимик
  • 1
  • 3.75
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
    •

    «Томь»

    «Томь» в нынешнем сезоне выглядит очень достойно. Сергей Жуков склепал команду, способную побороться за роль середняка ФНЛ.

    Правда, пока томичи все никак не могут отдалиться от опасной зоны. 14 место и гандикап в 6 очков — не так плохо, но вся борьба еще впереди.

    При этом томичи относительно успешно сыграли в минувшем туре. Боевая ничья в Жигулевске (3:3) вряд ли добавила команде настроения, особенно учитывая, что «Акрон» спасся лишь в концовке.

    Прогнозы на ФНЛ

    С нижнекамцами команда играет не слишком удачно. Из пяти последних поединков «Томь» выиграла лишь однажды при двух коллизиях.

    «Нефтехимик»

    Нижнекамцы несколько притормозили. Команда Кирилла Новикова находится на 5 месте, как будто ожидая шанса запрыгнуть в зону стыков.

    К слову, отставание от 4 места составляет всего один балл. Правда, двухматчевая серия без побед несколько беспокоит.

  • Лига чемпионов: осталось пять путевок
  • Расклады в группах Лиги чемпионов
  • Сегодня

    • Минувший тур «Нефтехимик» провел неудачно. Поражение в Воронеже от конкурента за высокие места (3:1) получилось слишком болезненным.

    Александр Юшин — настоящая жемчужина ФНЛ. На счету форварда нижнекамцев уже 17 точных выстрелов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нефтехимик» за 2.06, на ничью за 3.40, а на «Томь» — за 3.45.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Томь» традиционно неплохо играет в родных стенах.

    Гости намереваются вернуться в первую четверку.

    Претендент на стыки наверняка воспользуется проблемами томичей в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтехимика» с коэффициентом 2.06.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Рома — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Монако — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — ЛАСК
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лестер — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — ЦСКА София
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Раннерс — ЧФР Клуж
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Анортосис — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.61
  • Экспресс дня 25 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Яблонец — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бетис — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — ЛАСК
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Спарта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Брондбю — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Томь» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 27.11.2021. Прогнозы на футбол. «Нефтехимик» уедет из Томска с победой?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры