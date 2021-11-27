«Томь»
«Томь» в нынешнем сезоне выглядит очень достойно. Сергей Жуков склепал команду, способную побороться за роль середняка ФНЛ.
Правда, пока томичи все никак не могут отдалиться от опасной зоны. 14 место и гандикап в 6 очков — не так плохо, но вся борьба еще впереди.
При этом томичи относительно успешно сыграли в минувшем туре. Боевая ничья в Жигулевске (3:3) вряд ли добавила команде настроения, особенно учитывая, что «Акрон» спасся лишь в концовке.
С нижнекамцами команда играет не слишком удачно. Из пяти последних поединков «Томь» выиграла лишь однажды при двух коллизиях.
«Нефтехимик»
Нижнекамцы несколько притормозили. Команда Кирилла Новикова находится на 5 месте, как будто ожидая шанса запрыгнуть в зону стыков.
К слову, отставание от 4 места составляет всего один балл. Правда, двухматчевая серия без побед несколько беспокоит.
Минувший тур «Нефтехимик» провел неудачно. Поражение в Воронеже от конкурента за высокие места (3:1) получилось слишком болезненным.
Александр Юшин — настоящая жемчужина ФНЛ. На счету форварда нижнекамцев уже 17 точных выстрелов.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Нефтехимик» за 2.06, на ничью за 3.40, а на «Томь» — за 3.45.
«Томь» традиционно неплохо играет в родных стенах.
Гости
Претендент на стыки наверняка воспользуется проблемами томичей в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтехимика» с коэффициентом 2.06.