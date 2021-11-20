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    Команды не порадуют голевыи изобилием

    «Бернли» — «Кристал Пэлас». Прогноз, ставка (к. 1.79) на футбол, Чемпионат Англии, 20 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Кристал Пэлас»
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    Мэттью Лоутон
    В субботу, 20 ноября, в 12-м туре английской Премьер-лиги «Бернли» на своем стадионе «Терф Мур» сыграет против лондонского «Кристал Пэлас». Встреча начнется в 18:00 по мск. «Бернли» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Ноября 2021 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 18:00 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Бернли»

    С восемью набранными баллами в чемпионской гонке «Бернли» находится в зоне вылета, уступая два балла безопасной строке.

    Вот уже три тура «бордовые» не знают в чемпионате горечи поражений. В этот период они дома обыграли 3:1 «Брентфорд», а также расписали гостевые мировые с «Саутгемптоном» 2:2 и «Челси» 1:1 в прошлом игровом дне.

    Перед данным удачным периодом у команды была 12- матчевая безвыигрышная серия, где восемь встреч были проиграны. В семи же играх этого отрезка коллектив не забивал ни одного гола.

    Календарь и таблица АПЛ

    На своем поле «Бернли» одержал только одну викторию за 15 минувших встреч, еще в этот период он семь раз сыграл вничью и семь раз проиграл.

    «Кристал Пэлас»

    У «Кристал Пэлас» в копилке числится 15 зачетных пунктов, с которыми он разместился на десятой позиции в турнирной таблице АПЛ в пяти баллах от пятой еврокубковой строки.

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    • После того как «стекольщики» в середине сентября проиграли на выезде «Ливерпулю» со счетом 0:3, затем они не знают горечи поражений на протяжении шести встреч.

    Начали лондонцы этот период четырьмя мировыми результатами подряд, а продолжили его двумя викториями, переиграв в этот период на выезде «Ман Сити» и в родных стенах «Вулверхэмптон» (оба раза по 2:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Орлы» смогли выиграть на выезде всего лишь одну игру за последние семь. Также в этот период они четыре встречи проиграли и два раза сыграли вничью.

    В прошлом сезоне «Бернли» дважды «всухую» обыграл «Кристал Пэлас» — 1:0 и 3:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Кристал Пэлас» предлагают — 2.70.

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    На викторию «Бернли» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.22.

    За последние девять очных матчей шесть сражения этих команд заканчивались на тотал меньше 2,5. Прогнозируем, что и на этот раз они не порадуют голевым изобилием.

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    «Бернли» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на футбол. Команды не порадуют голевыи изобилием
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