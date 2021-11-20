В субботу, 20 ноября, в 12-м туре английской Премьер-лиги «Бернли» на своем стадионе «Терф Мур» сыграет против лондонского «Кристал Пэлас». Встреча начнется в 18:00 по мск. «Бернли» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

С восемью набранными баллами в чемпионской гонке «Бернли» находится в зоне вылета, уступая два балла безопасной строке.

Вот уже три тура «бордовые» не знают в чемпионате горечи поражений. В этот период они дома обыграли 3:1 «Брентфорд», а также расписали гостевые мировые с «Саутгемптоном» 2:2 и «Челси» 1:1 в прошлом игровом дне.

Перед данным удачным периодом у команды была 12- матчевая безвыигрышная серия, где восемь встреч были проиграны. В семи же играх этого отрезка коллектив не забивал ни одного гола.

Календарь и таблица АПЛ

На своем поле «Бернли» одержал только одну викторию за 15 минувших встреч, еще в этот период он семь раз сыграл вничью и семь раз проиграл.

«Кристал Пэлас»

У «Кристал Пэлас» в копилке числится 15 зачетных пунктов, с которыми он разместился на десятой позиции в турнирной таблице АПЛ в пяти баллах от пятой еврокубковой строки.

После того как «стекольщики» в середине сентября проиграли на выезде «Ливерпулю» со счетом 0:3, затем они не знают горечи поражений на протяжении шести встреч.

Начали лондонцы этот период четырьмя мировыми результатами подряд, а продолжили его двумя викториями, переиграв в этот период на выезде «Ман Сити» и в родных стенах «Вулверхэмптон» (оба раза по 2:0).

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«Орлы» смогли выиграть на выезде всего лишь одну игру за последние семь. Также в этот период они четыре встречи проиграли и два раза сыграли вничью.

В прошлом сезоне «Бернли» дважды «всухую» обыграл «Кристал Пэлас» — 1:0 и 3:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Кристал Пэлас» предлагают — 2.70.

На викторию «Бернли» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.22.

За последние девять очных матчей шесть сражения этих команд заканчивались на тотал меньше 2,5. Прогнозируем, что и на этот раз они не порадуют голевым изобилием.