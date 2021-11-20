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    Каким выдастся дебютный матч Хави в «Барселоне»?

    «Барселона» — «Эспаньол». Прогноз, ставка (к. 1.93) на футбол, Примера, 20 ноября 2021 года

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    Встреча 14-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Эспаньолом» состоится 20 ноября. Матч на арене «Камп Ноу» начнется в 23:00 мск. «Барселона» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Ноября 2021 года
    Барселона
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    •  Барселона 23:00 Эспаньол Эспаньол
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    «Барселона»

    Предстоящий поединок станет дебютным для нового главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса. Тренер вернул защитника Дани Алвеса, но сыграть бразилец сможет только в январе.

    В октябре каталонцы в Ла Лиге дома уступили в Класико «Реалу» (1:2), на выезде проиграли «Райо Вальекано» (0:1) и на своем поле не справились с «Алавесом» (1:1).

    В матче Лиги чемпионов «Барса» добилась минимальной выездной победы над киевским «Динамо» (1:0), а в гостевом матче с «Сельтой» каталонцы вели 3:0 и упустили победу — 3:3.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    После 12 матчей Примеры «Барселона» с 17 очками на 9-м месте. Разница мячей 19-15, Депай забил 6 голов. Не сыграют Фати, Агуэро, Дембеле, Брэйтвейт и Вагё. Под вопросом Дест.

    «Эспаньол»

    Подопечные Висенте Морено начали стабильно набирать очки после слабого старта: «Эспаньол» не уступил в 5 из 6 последних поединков в Ла Лиге (3 победы, 2 ничьи).

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    • В конце октября «Эспаньол» упустил выездную победу над «Эльче» (2:2) и на своем поле обменялся голами с «Атлетиком» из Бильбао — 1:1.

    В последних матчах «попугаи» на выезде проиграли «Хетафе» (1:2), а вернувшись домой взяли верх над «Гранадой» (2:0).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После 13 матчей Примеры «Эспаньол» с 17 очками на 11-м месте. Разница мячей 14-13, Рауль де Томас забил 7 голов. Не сыграет Хиль, под вопросом Лей Ву и Баре.

    Прогноз и ставка

    На победу «Барселоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.39, на ничью в основное время — 5.20, а на победу «Эспаньола» — 7.80.

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    В прошлом сезоне «Барса» в гостях сыграла вничью 2:2, а на своем поле победила 1:0. «Эспаньол» не выигрывал на «Камп Ноу» с 2009 года, проиграв там последние 13 матчей.

    «Барселона» выиграла 3 из 5 последних матчей с «Эспаньолом», дважды сыграв вничью. Прогнозируем, что «Барселона» победит.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.85 и ТБ 2,5 за 1.59.

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    «Барселона» — «Эспаньол»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на футбол. Каким выдастся дебютный матч Хави в «Барселоне»?
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