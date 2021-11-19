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    Киевское «Динамо» разгромит одесситов?

    «Черноморец» — «Динамо» К. Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, УПЛ, 19 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Черноморец» — «Динамо» К
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    Николай Шапаренко
    «Черноморец» сыграет на своем поле с «Динамо» К в рамках 15-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 20:30 мск. «Черноморец» — «Динамо» К: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Черноморец»

    «Черноморец» в нынешнем сезоне борется за выживание. Команда, сплошь состоящая из арендованных динамовцев, нестабильна, но боевита.

    Между тем, киевляне разрешили Юрию Морозу использовать всех арендованных в этом матче. Что, поверьте, повышает градус противостояния с действующим чемпионом.

    В минувшем туре УПЛ «Черноморец» добыл сверхважную викторию. Львовский «Рух» был переигран с боем (4:3).

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    Состав у команды довольно неплохой, но много молодежи. Да, одесситы будут стараться проявить себя, но команде не хватит класса разжиться баллами.

    «Динамо» К

    Поражение от «Ворсклы» (1:2) в минувшем туре УПЛ отбросило киевлян на 2 место. Правда, по очкам у команды Мирчи Луческу с «Шахтером» паритет.

    Нет сомнений, что в этом матче, который перенесен на киевский стадион «Динамо», чемпион Украины будет рвать и метать. Правда, не исключено, что Луческу соорудит некоторую кадровую ротацию.

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    • После матчей сборных некоторым ведущим игрокам тренерский штаб «Динамо» К наверняка предоставит некоторый отдых. К тому же, в составе своей национальной команды сломался словенец Беньямин Вербич.

    По такой диспозиции шанс могут получить форварды Илья Шкурин и Владислав Супряга. Рвется в бой и вечно молодой универсал Денис Гармаш.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.10, на ничью за 9.70, а на «Черноморец» — за 26.00.

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    Нынешний «Черноморец» едва ли способен дать бой действующему чемпиону.

    «Динамо» уже восстановилось психологически после поражения от «Ворсклы».

    Киевляне выглядят гораздо мощнее соперника, и наверняка легко добудут три пункта. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» К -2.75 с коэффициентом 2.16.

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    «Черноморец» — «Динамо» К: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 19.11.2021. Прогнозы на футбол. Киевское «Динамо» разгромит одесситов?
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