«Черноморец» сыграет на своем поле с «Динамо» К в рамках 15-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 20:30 мск. «Черноморец» — «Динамо» К: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Черноморец»

«Черноморец» в нынешнем сезоне борется за выживание. Команда, сплошь состоящая из арендованных динамовцев, нестабильна, но боевита.

Между тем, киевляне разрешили Юрию Морозу использовать всех арендованных в этом матче. Что, поверьте, повышает градус противостояния с действующим чемпионом.

В минувшем туре УПЛ «Черноморец» добыл сверхважную викторию. Львовский «Рух» был переигран с боем (4:3).

Все прогнозы на футбол

Состав у команды довольно неплохой, но много молодежи. Да, одесситы будут стараться проявить себя, но команде не хватит класса разжиться баллами.

«Динамо» К

Поражение от «Ворсклы» (1:2) в минувшем туре УПЛ отбросило киевлян на 2 место. Правда, по очкам у команды Мирчи Луческу с «Шахтером» паритет.

Нет сомнений, что в этом матче, который перенесен на киевский стадион «Динамо», чемпион Украины будет рвать и метать. Правда, не исключено, что Луческу соорудит некоторую кадровую ротацию.

После матчей сборных некоторым ведущим игрокам тренерский штаб «Динамо» К наверняка предоставит некоторый отдых. К тому же, в составе своей национальной команды сломался словенец Беньямин Вербич.

По такой диспозиции шанс могут получить форварды Илья Шкурин и Владислав Супряга. Рвется в бой и вечно молодой универсал Денис Гармаш.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.10, на ничью за 9.70, а на «Черноморец» — за 26.00.

Нынешний «Черноморец» едва ли способен дать бой действующему чемпиону.

«Динамо» уже восстановилось психологически после поражения от «Ворсклы» .

Киевляне выглядят гораздо мощнее соперника, и наверняка легко добудут три пункта. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» К -2.75 с коэффициентом 2.16.