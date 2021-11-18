В рамках 33-го тура бразильской Серии А «Палмейрас» на своем поле сыграет против «Сан-Паулу». Встреча состоится 18 ноября и начнется в 02:30 по мск. «Палмейрас» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Палмейрас»

С 52 набранными пунктами «Палмейрас» разместился на третьей строке в турнирной таблице. Лидеру он проигрывает десять баллов, а от второго «Фламенго» отстает на два очка.

«Зеленейшие» за всю турнирную дистанцию добились 18 викторий, десять раз они уходили с поля поверженными и в четырех случаях расписывали мировые со своими соперниками.

К данному поединку «поросята» подходят после гостевого поражение от «Флуминенсе» со счетом 1:2, перед этим у них была 6-матчевая победная серией, три из этих выигрыша были «сухими».

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В родных стенах «Палмейрас» набрал 32 очка из 52 общих, выиграв десять раз при двух ничьих и четырех фиаско, разница мячей составляет 30:22.

«Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» еще предстоит отстоять свое место в элитном дивизионе. За шесть туров до финиша первенства он идет на 15 месте, опережая зону вылета всего лишь на два балла.

«Трехцветные» в текущем чемпионате добились только восьми викторий, десять встреч они проиграли и 14 раз делили очки со своими оппонентами. За последние пять игр они только раз победили.

Данная виктория была добыта дома над «Интернационалем» со счетом 1:0. Еще в этот период команда раз сыграла вничью и потерпела аж три неудачи. Одна из них состоялась накануне дома от «Фламенго» — 0:4.

15 из 38 очков «Сан-Паулу» смог добыть на выезде, трижды выиграв при семи фиаско и шести ничейных исходах, разница мячей в этих играх составляет 11:19.

В этом году эти клубы провели между собой семь встреч, в которых только раз победил «Палмейрас», дважды победу праздновал «Сан-Паулу» и четыре раза они сыграли вничью.

Прогноз и ставка на «Палмейрас» — «Сан-Паулу»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Палмейраса» предлагают — 2.00.

На викторию «Сан-Паулу» дают — 4.38, ничья оценена — в 3.34.

«Палмейрас» в последнем отрезке пребывает в неплохой форме, что не скажешь о «Сан-Паулу», который в последнее время очень много проигрывает. Поэтому в данной игре мы отдает предпочтение хозяевам.