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    Молодые белорусы оторвутся на записном аутсайдере?

    Лихтенштейн U21 — Белоруссия U21. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, молодежный чемпионат Европы U21, 16 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Лихтенштейн U21 — Белоруссия U21
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    Владислав Морозов
    Лихтенштейн U21 сыграет на своем поле с Белоруссией U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 17:00 мск. Лихтенштейн U21 — Белоруссия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Лихтенштейна U21

    Эта команда предсказуемо проводит отборочный цикл на последнем месте в группе. В 6 матчах футбольный карлик не набрал ни одного очка.

    Более того, сборная Лихтенштейна U21 не забила ни разу. В свои же ворота команда пропустила уже 37 мячей.

    В своем последнем матче Лихтенштейн уступил. Правда, довольно скромно. Дома команда вчистую проиграла Исландии (0:3).

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    Вот и в этом матче хозяевам вряд ли светит что-то позитивное. Неплохим результатом будет даже не слишком крупное поражение.

    Сборная Белоруссии U21

    Белорусы выступают весьма скромно. Белорусская молодежка набрала всего три очка, и опережает только сверстников из Лихтенштейна.

    В пяти сыгранных матчах сборная Белоруссии U21 забила 7 мячей, причем столько же и пропустила. Правда, 6 из них белорусы отправили в ворота Лихтенштейна…

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  • Сегодня

    • В общем, у белорусов есть отличный шанс набрать три очка. Иной результат будет считаться полным провалом.

    Кого же еще белорусам обыгрывать в этой группе, если не записного аутсайдера?! Тем более, в неплохой форме находится форвард Владислав Морозов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Белоруссию U21 за 1.01, на ничью за 15.00, а на Лихтенштейн U21 — за 78.00.

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    Хозяева не забили еще ни разу в текущем отборе.

    Для белорусов эта встреча — один из немногих шансов добыть победу.

    Белорусы значительно превосходят соперника по всем показателям. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 4.5 с коэффициентом 2.10.

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    Лихтенштейн U21 — Белоруссия U21: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на футбол. Молодые белорусы оторвутся на записном аутсайдере?
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