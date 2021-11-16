Лихтенштейн U21 сыграет на своем поле с Белоруссией U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 17:00 мск. Лихтенштейн U21 — Белоруссия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Лихтенштейна U21

Эта команда предсказуемо проводит отборочный цикл на последнем месте в группе. В 6 матчах футбольный карлик не набрал ни одного очка.

Более того, сборная Лихтенштейна U21 не забила ни разу. В свои же ворота команда пропустила уже 37 мячей.

В своем последнем матче Лихтенштейн уступил. Правда, довольно скромно. Дома команда вчистую проиграла Исландии (0:3).

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Вот и в этом матче хозяевам вряд ли светит что-то позитивное. Неплохим результатом будет даже не слишком крупное поражение.

Сборная Белоруссии U21

Белорусы выступают весьма скромно. Белорусская молодежка набрала всего три очка, и опережает только сверстников из Лихтенштейна.

В пяти сыгранных матчах сборная Белоруссии U21 забила 7 мячей, причем столько же и пропустила. Правда, 6 из них белорусы отправили в ворота Лихтенштейна…

В общем, у белорусов есть отличный шанс набрать три очка. Иной результат будет считаться полным провалом.

Кого же еще белорусам обыгрывать в этой группе, если не записного аутсайдера?! Тем более, в неплохой форме находится форвард Владислав Морозов.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Белоруссию U21 за 1.01, на ничью за 15.00, а на Лихтенштейн U21 — за 78.00.

Хозяева не забили еще ни разу в текущем отборе.

Для белорусов эта встреча — один из немногих шансов добыть победу .

Белорусы значительно превосходят соперника по всем показателям. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 4.5 с коэффициентом 2.10.