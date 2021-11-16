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    Выиграет ли Латвия во второй раз в отборе на ЧМ-2022?

    Гибралтар — Латвия. Прогноз (к. 2.05) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 16 ноября 2021 года

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    Латвия набрала шесть очков в отборе на ЧМ-2022
    Сборная Латвии сыграет на выезде против Гибралтара в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 16 ноября в Белфасте, начало — в 22:45 мск. Гибралтар — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G 16 Ноября 2021 года
    Гибралтар
  • ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G
    •  Гибралтар 22:45 Латвия Латвия
  • Рига
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.50
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.38
  • Ставка!
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    Гибралтар

    Гибралтар — худшая сборная в своей группе. Гости не набрали ни одного очка в предыдущих девяти матчах.

    Все, на что сподобилась команда — забить три мяча за тур до завершения квалификации, которые пропустили Норвегия, Латвия и Черногория.

    На самое главное — графа пропущенных голов, которая составляет число 40. Это означает, что коллектив пропускает чуть более четырех мячей за матч.

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    Два последних тура показали, что и эта цифра — еще комплимент для пиренейцев, ведь в них они уступили дважд по 0:6 Нидерландам и Турции.

    Латвия

    Нынешний турнир сборная Латвии проводит на своем уровне, ни на что не претендуя, и соревнуется с футбольным карликом за то, чтобы не быть последней.

    Вот и нынешнее пятое место из шести команд — отличный показатель такого положения вещей. Сборная Латвии в девяти матчах набрала лишь шесть очков.

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    • В своем позапрошлом поединке коллектив проиграл Турции (1:2) дома. А в прошлом туре ему удалось сенсационно увезти ничью из Норвегии (0:0).

    Единственную победу балтийцы одержали над Гибралтаром (3:1). Уже пяти игр ему не удается победить при трех поражениях.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,36.

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    Успех хозяев поля оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 4,75.

    Наши прогноз и ставка — Латвия выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,05.

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    Гибралтар — Латвия: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на футбол. Выиграет ли Латвия во второй раз в отборе на ЧМ-2022?
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