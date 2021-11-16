Гибралтар
Гибралтар — худшая сборная в своей группе. Гости не набрали ни одного очка в предыдущих девяти матчах.
Все, на что сподобилась команда — забить три мяча за тур до завершения квалификации, которые пропустили Норвегия, Латвия и Черногория.
На самое главное — графа пропущенных голов, которая составляет число 40. Это означает, что коллектив пропускает чуть более четырех мячей за матч.
Два последних тура показали, что и эта цифра — еще комплимент для пиренейцев, ведь в них они уступили дважд по 0:6 Нидерландам и Турции.
Латвия
Нынешний турнир сборная Латвии проводит на своем уровне, ни на что не претендуя, и соревнуется с футбольным карликом за то, чтобы не быть последней.
Вот и нынешнее пятое место из шести команд — отличный показатель такого положения вещей. Сборная Латвии в девяти матчах набрала лишь шесть очков.
В своем позапрошлом поединке коллектив проиграл Турции (1:2) дома. А в прошлом туре ему удалось сенсационно увезти ничью из Норвегии (0:0).
Единственную победу балтийцы одержали над Гибралтаром (3:1). Уже пяти игр ему не удается победить при трех поражениях.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,36.
Успех хозяев поля оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 4,75.
Наши прогноз и ставка — Латвия выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,05.