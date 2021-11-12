Молодежная сборная Швеции будет принимать сверстников из Боснии и Герцеговины в рамках квалификации на Евро-2023. Матч пройдет 12 ноября. Начало — в 20:00 мск. Швеция U21 — Босния и Герцеговина U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Швеции U21

Молодежная сборная Швеции в текущем отборочном цикле не проигрывает. Шведы одержали три победы при двух ничьих в пяти играх.

В матчах, которые состоялись в октябре, шведская молодежка обыграла сверстников из Черногории (3:1) и сыграла вничью против Италии (1:1).

В турнирной таблице отбора на Евро-2023 Швеция занимает первое место. Команда набрала 11 очков и на 1 пункт опережает Италию, у которой, правда, сыграно на матч меньше.

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Шведы забили больше всех в группе — 14 голов, а пропустили всего 4.

Сборная Боснии и Герцеговины U21

Молодежная сборная Боснии и Герцеговины в пяти матчах отбора одержала одну победу при одной ничьей и одном поражении.

Боснийцы в октябре уступили команде Италии (1:2), а затем обыграли сборную Люксембурга со счетом 2:0.

В своей группе Босния и Герцеговина занимает пятое место из шести команд. Боснийцы уже на 5 очков отстают от Италии, идущей второй.

Забито у боснийской команды 6 голов, а пропущено 7.

Прогноз и ставка

На победу Швеции U21 дается коэффициент 1,31, на ничью — 4,80, а на победу гостей — 10,50.

Хозяева являются фаворитами матча и лидерами группы и должны подтверждать свой статус. Можно ждать, что уже в первом тайме шведская сборная сделает задел на победу.

Прогноз и ставка на матч — Швеция выиграет первый тайм с коэффициентом 1,79.