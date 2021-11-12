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    Молодежная сборная Швеции не испытает проблем

    Швеция U21 — Босния и Герцеговина U21. Прогноз (к. 1.79) и ставка на матч квалификации молодежного чемпионата Европы 12 ноября 2021 года

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    Тренер Швеции U21 Поя Асбахи
    Молодежная сборная Швеции будет принимать сверстников из Боснии и Герцеговины в рамках квалификации на Евро-2023. Матч пройдет 12 ноября. Начало — в 20:00 мск. Швеция U21 — Босния и Герцеговина U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа F 12 Ноября 2021 года
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  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа F
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    Сборная Швеции U21

    Молодежная сборная Швеции в текущем отборочном цикле не проигрывает. Шведы одержали три победы при двух ничьих в пяти играх.

    В матчах, которые состоялись в октябре, шведская молодежка обыграла сверстников из Черногории (3:1) и сыграла вничью против Италии (1:1).

    В турнирной таблице отбора на Евро-2023 Швеция занимает первое место. Команда набрала 11 очков и на 1 пункт опережает Италию, у которой, правда, сыграно на матч меньше.

    Все прогнозы на футбол

    Шведы забили больше всех в группе — 14 голов, а пропустили всего 4.

    Сборная Боснии и Герцеговины U21

    Молодежная сборная Боснии и Герцеговины в пяти матчах отбора одержала одну победу при одной ничьей и одном поражении.

    Боснийцы в октябре уступили команде Италии (1:2), а затем обыграли сборную Люксембурга со счетом 2:0.

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  • 08/11/2021

    • В своей группе Босния и Герцеговина занимает пятое место из шести команд. Боснийцы уже на 5 очков отстают от Италии, идущей второй.

    Забито у боснийской команды 6 голов, а пропущено 7.

    Прогноз и ставка

    На победу Швеции U21 дается коэффициент 1,31, на ничью — 4,80, а на победу гостей — 10,50.

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    Хозяева являются фаворитами матча и лидерами группы и должны подтверждать свой статус. Можно ждать, что уже в первом тайме шведская сборная сделает задел на победу.

    Прогноз и ставка на матч — Швеция выиграет первый тайм с коэффициентом 1,79.

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    Швеция U21 — Босния и Герцеговина U21: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на футбол. Молодежная сборная Швеции не испытает проблем
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