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    Бельгийская «молодежка» снова обыграет Турцию с крупным счетом?

    Бельгия U21 — Турция U21. Прогноз (к. 2.00) и ставки на отбор молодежного Евро-2023 12 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Бельгия U21 — Турция U21
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    Сборная Бельгии U21
    Молодежная сборная Бельгии сыграет на своем поле против команды Турции в рамках отборочного турнира молодежного Евро-2023. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 22:00 мск. Бельгия U21 — Турция U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа I 12 Ноября 2021 года
    Бельгия U21
  • Брюссель
    •  Бельгия U21 22:00 Турция U21 Турция U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа I
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    Бельгия U21

    Сборная Бельгии занимает первое место в своей группе после четырех туров. Бельгийцы до сих пор не потеряли ни одного очка.

    В октябре бельгийская «молодежка» одержала домашнюю победу над Данией (1:0), которую можно назвать ее главным конкурентом в борьбе за первую строчку.

    Кроме того, в прошлом месяце Бельгия без проблем выиграла у Казахстана (2:0).

    Бельгийцы пропустили всего лишь один мяч в квалификации Евро-2023.

    Турция U21

    Турция тем временем набрала четыре очка в трех матчах и занимает третье место в группе.

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    • Очевидно, что турецкая «молодежка», в лучшем случае, будет бороться за вторую строчку в группе.

    Текущий отбор сборная Турции начала с поражения от Бельгии, пропустив на своем поле три безответных мяча.

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    После этого была ничья с Шотландией и гостевая победа над Казахстаном.

    Прогноз и ставка

    На Бельгию в этом матче можно поставить за 1.32, ничью букмекеры предлагают за 5.15, а победу Турции — за 8.10.

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    Если Турция даже на своем поле без шансов проиграла бельгийцами, то в данном случае и вовсе нечего обсуждать.

    Ставка — победа Бельгии с форой (-1,5) за 2.00.

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    Бельгия U21 — Турция U21: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на футбол. Бельгийская «молодежка» снова обыграет Турцию с крупным счетом?
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