Бельгия U21
Сборная Бельгии занимает первое место в своей группе после четырех туров. Бельгийцы до сих пор не потеряли ни одного очка.
В октябре бельгийская «молодежка» одержала домашнюю победу над Данией (1:0), которую можно назвать ее главным конкурентом в борьбе за первую строчку.
Кроме того, в прошлом месяце Бельгия без проблем выиграла у Казахстана (2:0).
Бельгийцы
Турция U21
Турция тем временем набрала четыре очка в трех матчах и занимает третье место в группе.
Очевидно, что турецкая «молодежка», в лучшем случае, будет бороться за вторую строчку в группе.
Текущий отбор сборная Турции начала с поражения от Бельгии, пропустив на своем поле три безответных мяча.
После этого была ничья с Шотландией и гостевая победа над Казахстаном.
Прогноз и ставка
На Бельгию в этом матче можно поставить за 1.32, ничью букмекеры предлагают за 5.15, а победу Турции — за 8.10.
Если Турция даже на своем поле без шансов проиграла бельгийцами, то в данном случае и вовсе нечего обсуждать.
Ставка — победа Бельгии с форой (-1,5) за 2.00.