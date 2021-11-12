Молодежная сборная Бельгии сыграет на своем поле против команды Турции в рамках отборочного турнира молодежного Евро-2023. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 22:00 мск. Бельгия U21 — Турция U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бельгия U21

Сборная Бельгии занимает первое место в своей группе после четырех туров. Бельгийцы до сих пор не потеряли ни одного очка.

В октябре бельгийская «молодежка» одержала домашнюю победу над Данией (1:0), которую можно назвать ее главным конкурентом в борьбе за первую строчку.

Кроме того, в прошлом месяце Бельгия без проблем выиграла у Казахстана (2:0).

Бельгийцы пропустили всего лишь один мяч в квалификации Евро-2023.

Турция U21

Турция тем временем набрала четыре очка в трех матчах и занимает третье место в группе.

Очевидно, что турецкая «молодежка», в лучшем случае, будет бороться за вторую строчку в группе.

Текущий отбор сборная Турции начала с поражения от Бельгии, пропустив на своем поле три безответных мяча.

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После этого была ничья с Шотландией и гостевая победа над Казахстаном.

Прогноз и ставка

На Бельгию в этом матче можно поставить за 1.32, ничью букмекеры предлагают за 5.15, а победу Турции — за 8.10.

Если Турция даже на своем поле без шансов проиграла бельгийцами, то в данном случае и вовсе нечего обсуждать.

Ставка — победа Бельгии с форой (-1,5) за 2.00.