«Сельта» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 18:15 мск. «Сельта» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

«Сельта» в нынешнем сезоне выступает привычно нестабильно. Команда из Виго обитает в районе группы аутсайдеров Примеры.

При этом команда забивает с заметным скрипом. В 12 матчах «Сельта» сумела забить только 10 мячей.

В минувшем туре «Сельта» разжилась баллом на выезде. Поединок с «Райо Вальекано» завершился сухой ничьей.

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Против «Барселоны» команда из Виго играет с переменным успехом. Из пяти последних очных встреч «Сельта» выиграла дважды при двух поражениях.

«Барселона»

Каталонцы переживают настоящую революцию. Сейчас команда доигрывает последние дни при временщике Серхи Бархуане, и скоро в Барселону приедет долгожданный Хави.

На данный момент «Барселона» занимает лишь 9 место в турнирной таблице Примеры. Отставание от лидера составляет 9 очков.

В предыдущем своем матче каталонцы минимально победили. В Киеве в рамках Лиги чемпионов «Барса» одолела местное «Динамо», чем явно улучшила свои шансы на выход в плей-офф.

В неплохой форме находятся Ансу Фати и Мемфис Депай. Их класса и усилий должно хватить для успеха в этом поединке.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 2.10, на ничью за 3.60, а на «Сельту» — за 3.30.

«Сельта» бледно выглядит в атаке , не забивая уже в двух матчах подряд.

Каталонцы будут максимально мотивированы подняться ближе к лидирующей группе.

Каталонцы и так растеряли немало очков, и в этом матче постараются отчасти наверстать упущенное. Наши прогноз и ставка — Победа «Барселоны» с коэффициентом 2.10.