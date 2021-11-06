«Сельта»
«Сельта» в нынешнем сезоне выступает привычно нестабильно. Команда из Виго обитает в районе группы аутсайдеров Примеры.
При этом команда забивает с заметным скрипом. В 12 матчах «Сельта» сумела забить только 10 мячей.
В минувшем туре «Сельта» разжилась баллом на выезде. Поединок с «Райо Вальекано» завершился сухой ничьей.
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Против «Барселоны» команда из Виго играет с переменным успехом. Из пяти последних очных встреч «Сельта» выиграла дважды при двух поражениях.
«Барселона»
Каталонцы переживают настоящую революцию. Сейчас команда доигрывает последние дни при временщике Серхи Бархуане, и скоро в Барселону приедет долгожданный Хави.
На данный момент «Барселона» занимает лишь 9 место в турнирной таблице Примеры. Отставание от лидера составляет 9 очков.
В предыдущем своем матче каталонцы минимально победили. В Киеве в рамках Лиги чемпионов «Барса» одолела местное «Динамо», чем явно улучшила свои шансы на выход в плей-офф.
В неплохой форме находятся Ансу Фати и Мемфис Депай. Их класса и усилий должно хватить для успеха в этом поединке.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 2.10, на ничью за 3.60, а на «Сельту» — за 3.30.
Каталонцы будут максимально мотивированы подняться ближе к лидирующей группе.
Каталонцы и так растеряли немало очков, и в этом матче постараются отчасти наверстать упущенное. Наши прогноз и ставка — Победа «Барселоны» с коэффициентом 2.10.