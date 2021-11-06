ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лестер» — «Спартак»No party для Варди. Селихов спас ничью для «Спартака» в Лестере «Аякс» вышел в плей-офф после четырех побед в четырех матчахЛига чемпионов: четверо уже в плей-офф Франсуа КаманоСтамбульская битва. «Локомотив» не проиграл, но турнирная ситуация все еще печальна
  • 00:52
    • «Спартак» сыграл вничью с «Лестером», Селихов отразил пенальти
  • 22:39
    • «Локомотив» избежал поражения в Стамбуле
  • 01:50
    • Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже
  • 01:22
    • «Тоттенхэм» одолел «Витесс» в матче с тремя красными карточками
  • 01:11
    • «Рома» ушла от поражения в матче с «Буде-Глимт»
  • 00:59
    • «Лацио» упустил победу в матче с «Марселем»
  • 00:55
    • «Брага» обыграла «Лудогорец», «Црвена Звезда» уступила «Мидтьюлланну»
    Все новости спорта

    «Барселона» успешно погостит в Виго?

    «Сельта» — «Барселона». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Примера, 6 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Сельту Прогнозы на Барселону Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Барселона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ансу Фати
    «Сельта» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 18:15 мск. «Сельта» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 06 Ноября 2021 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 18:15 Барселона Барселона
  • Барселона
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.55
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
    •

    «Сельта»

    «Сельта» в нынешнем сезоне выступает привычно нестабильно. Команда из Виго обитает в районе группы аутсайдеров Примеры.

    При этом команда забивает с заметным скрипом. В 12 матчах «Сельта» сумела забить только 10 мячей.

    В минувшем туре «Сельта» разжилась баллом на выезде. Поединок с «Райо Вальекано» завершился сухой ничьей.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Против «Барселоны» команда из Виго играет с переменным успехом. Из пяти последних очных встреч «Сельта» выиграла дважды при двух поражениях.

    «Барселона»

    Каталонцы переживают настоящую революцию. Сейчас команда доигрывает последние дни при временщике Серхи Бархуане, и скоро в Барселону приедет долгожданный Хави.

  • Теперь все зависит от «Барселоны». Каталонцы поднялись на второе место в группе ЛЧ
  • «Барселона» одержала выездную победу со счетом 1:0 над киевским «Динамо» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было
  • 03/11/2021

    • На данный момент «Барселона» занимает лишь 9 место в турнирной таблице Примеры. Отставание от лидера составляет 9 очков.

  • Внезапный приступ. Карьера Агуэро оказалась в подвешенном состоянии
  • Рассказываем о том, что случилось с нападающим «Барселоны» Серхио Агуэро
  • 02/11/2021

    • В предыдущем своем матче каталонцы минимально победили. В Киеве в рамках Лиги чемпионов «Барса» одолела местное «Динамо», чем явно улучшила свои шансы на выход в плей-офф.

    В неплохой форме находятся Ансу Фати и Мемфис Депай. Их класса и усилий должно хватить для успеха в этом поединке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 2.10, на ничью за 3.60, а на «Сельту» — за 3.30.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Сельта» бледно выглядит в атаке, не забивая уже в двух матчах подряд.

    Каталонцы будут максимально мотивированы подняться ближе к лидирующей группе.

    Каталонцы и так растеряли немало очков, и в этом матче постараются отчасти наверстать упущенное. Наши прогноз и ставка — Победа «Барселоны» с коэффициентом 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.73
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Дакворт — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Барыс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Джокович — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Рух Брест — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Майнц — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эмполи — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.95
  • Экспресс дня 5 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Атлетик — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ланс — Труа
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Уэска — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сельта» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 06.11.2021. Прогнозы на футбол. «Барселона» успешно погостит в Виго?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры