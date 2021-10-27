В матче 1/8 финала Кубка английской Лиги «Бернли» примет «Тоттенхэм» на поле стадиона «Терф Мур». Встреча состоится 27 октября в 21:45 мск. «Бернли» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

Ранее «Бернли» преодолел две стадии Кубка английской Лиги. Сперва клуб по пенальти обыграл «Ньюкасл» (0:0) в гостях и «Рочдейл» (4:1) дома.

Эта команда традиционно окопалась в зоны вылета на 18-й позиции. Лишь четыре набранных очка в девяти матчах — жуткий стартовый показатель.

«Кларетовые» не выиграли четырех последних поединках. В одном из них была неудача на своем поле против «Манчестер Сити» — 0:2.

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В девяти матчах коллектив забил только семь мячей. При этом в свои ворота команда пропустила уже 15 раз. С такими показателями вылет в Чемпионшип — явная реальность.

«Тоттенхэм»

В отличие от соперника, «Тоттенхэм» стартовал стадией позже в 1/8 финала. В этом раунде «Шпоры» обыграли по пенальти «Вулверхэмптон» (2:2) на выезде.

У лондонцев результаты, как для клуба их ранга, результаты тоже не очень радужные. В последних двух играх у коллектива было два поражения.

Сперва коллектив Санту проиграл «Витессу» (0:1) в третьем туре группового раунда Лиги конференций. После этого в АПЛ на минувших выходных он уступил в гостях «Вест Хэму» (0:1).

В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает шестое место. На его счету 15 очков и ни одной ничьи. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет два балла.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья в основное время — 3,20.

Наши прогноз и ставка — «Тоттенхэм» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,00.