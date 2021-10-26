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    ЦСКА разгромит «металлургов»?

    «Металлург» Липецк — ЦСКА. Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Кубок России, 26 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Липецк — ЦСКА
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    Игорь Акинфеев
    «Металлург» Липецк сыграет на своем поле с ЦСКА в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 26 октября, начало — в 17:00 мск. «Металлург» Липецк — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Металлург» Липецк

    «Металлург» Липецк выступает в ФНЛ, и там дела у команды идут не лучшим образом. Виной всему крайне слабая оборона команды.

    Липчане являются возрастной командой. Между тем, шансы на проход в следующий раунд у команды есть.

    В минувшем туре ФНЛ «Металлург» Липецк уступил «Факелу» (3:2). Теперь же предстоит сыграть с одним из грандов российского футбола, что само по себе — уже мотивация.

    Все прогнозы на футбол

    «Металлурги» наверняка рассчитывают, что москвичи приедут в Липецк не в основном сочетании. Такой сценарий вполне вероятен.

    ЦСКА

    «Армейцы» не проигрывают уже на протяжении полутора месяцев. Причем два последних поединка ЦСКА выиграл.

    Команда Алексея Березуцкого пропускает меньше всех в РПЛ (9 мячей). А вот в атаке все не так сладко: Чидера Эджуке забил только 4 мяча в чемпионате.

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    • В минувшем туре РПЛ ЦСКА переиграл «Крылья Советов» (3:1). К слову, в том матче все три мяча в активе нападающих.

    Даже при некоторой ротации в Кубке «армейцы» просто обязаны побеждать. Впрочем, команде для прохода в следующую стадию турнира хватит даже ничьей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на ЦСКА за 1.16, на ничью за 7.10, а на «Металлург» Липецк — за 14.50.

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    Липчане обязаны рисковать, ведь их устраивает только победа.

    ЦСКА в любом сочетании не должен испытывать проблемы в матче с представителем первого дивизиона.

    Слабая оборона липчан не устоит перед натиском «армейцев». Наши прогноз и ставка — Фора ЦСКА -2.5 с коэффициентом 2.30.

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    «Металлург» Липецк — ЦСКА: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 26.10.2021. Прогнозы на футбол. ЦСКА разгромит «металлургов»?
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