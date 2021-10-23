«Факел» сыграет на своем поле с «Металлургом» Липецк в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 23 октября, начало — в 17:00 мск. «Факел» — «Металлург» Липецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Факел»

«Факел» вновь вернулся в зону стыков, на 4 строчку. Более того, команда Олега Василенко лишь на два очка отстает от идущего вторым «Торпедо».

Несмотря на все разговоры о некоем кризисе у воронежцев, «Факел» все еще силен и перспективен. По игре команда Василенко может дать фору почти любому.

В минувшем туре «Факел» одержал дежурную викторию. На выезде был обыгран аутсайдер «Волгарь» (0:2).

Прогнозы на ФНЛ

«Факел» весьма успешно противостоит липчанам. Из пяти последних поединков воронежцы добыли три победы при одной коллизии.

«Металлург» Липецк

Липчан еще совсем недавно считали чуть ли кандидатом номер один на вылет. Однако «металлурги», что называется, вернулись в большую игру!

Пускай нынешнее 17 место еще является вылетающим, зато перспективы подъема уже видны, и не в подзорную трубу. И это несмотря на худшую в лиге оборону (41 пропущенный мяч).

После двух побед к ряду, «Металлург» Липецк все же уступил более сильному сопернику. Домашний матч с «Балтикой» вышел провальным (0:4).

Пора бы улучшать свои показатели престарелой атаке липчан во главе с Александром Кутьиным. 35-летний форвард пока отличился только двумя голами.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.20, на ничью за 6.00, а на «Металлург» Липецк — за 14.50.

Команда Василенко выглядит в разы монолитнее соперника .

«Металлурги» многовато пропускают, да и стабильностью результатов никак не балуют.

Неплохая по именам атака воронежцев явно не оставит поединок без голов. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 2.08.