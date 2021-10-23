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    «Челси» обыграет «Норвич» и ни разу не пропустит?

    «Челси» — «Норвич». Прогноз (к. 1.94) и ставки на чемпионат Англии 23 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Норвич»
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    «Челси» в восьми матчах АПЛ пропустил лишь три мяча
    Лондонский «Челси» сыграет на своем поле против «Норвича» в рамках девятого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 октября, начало — в 14:30 мск. «Челси» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Октября 2021 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 14:30 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норидж
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.18
  • X
  • 7.00
  • 2
  • 17.00
  • Ставка!
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    «Челси»

    «Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ после восьми сыгранных матчей. В активе «синих» сейчас 19 очков. Рядом находятся «Ливерпуль» (18) и «Манчестер Сити» (17).

    На днях «Челси» одержал разгромную победу над шведским «Мальме» (4:0) в Лиге чемпионов. Но игра все равно оставила осадок. К сожалению, травмы получили сразу два основных форварда команды — Ромелу Лукаку и Тимо Вернер. Скорее всего, с «Норвичем» они не сыграют.

    В предыдущем туре АПЛ «Челси» с трудом выиграла на выезде у «Брентфорда» (1:0). Впрочем, против этого соперника сейчас у всех проблемы.

    «Челси» в восьми матчах АПЛ пропустил лишь три мяча.

    «Норвич»

    «Норвич» тем временем находится на последнем месте. Гости набрали пока лишь два очка.

    Команда Даниэля Фарке еще ни разу не выигрывала в текущем сезоне АПЛ. Но определенный прогресс все равно наблюдается.

    Два предыдущих матча с участием «Норвича» завершились вничью — 0:0 сначала с «Бернли», а потом с «Брайтоном».

    Все прогнозы на АПЛ

    «Норвич» не забил ни одного мяча в четырех выездных матчах АПЛ.

    Прогноз и ставка

    На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.21, ничью букмекеры предлагают за 7.20, а победу «Норвича» — за 16.75.

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    «Челси» спокойно обыграет «Норвич» даже без Лукаку и Вернера, в этом нет ни малейших сомнений.

    Ставка — победа «Челси» с сухим счетом за 1.76.

    Также можно рассмотреть ставку на победу «Челси» + общий тотал меньше 3,5 за 1.94.

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    «Челси» — «Норвич»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Прогнозы на футбол. «Челси» обыграет «Норвич» и ни разу не пропустит?
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