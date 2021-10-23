«Челси»
«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ после восьми сыгранных матчей. В активе «синих» сейчас 19 очков. Рядом находятся «Ливерпуль» (18) и «Манчестер Сити» (17).
На днях «Челси» одержал разгромную победу над шведским «Мальме» (4:0) в Лиге чемпионов. Но игра все равно оставила осадок. К сожалению, травмы получили сразу два основных форварда команды — Ромелу Лукаку и Тимо Вернер. Скорее всего, с «Норвичем» они не сыграют.
В предыдущем туре АПЛ «Челси» с трудом выиграла на выезде у «Брентфорда» (1:0). Впрочем, против этого соперника сейчас у всех проблемы.
«Норвич»
«Норвич» тем временем находится на последнем месте. Гости набрали пока лишь два очка.
Команда Даниэля Фарке еще ни разу не выигрывала в текущем сезоне АПЛ. Но определенный прогресс все равно наблюдается.
Два предыдущих матча с участием «Норвича» завершились вничью — 0:0 сначала с «Бернли», а потом с «Брайтоном».
Прогноз и ставка
На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.21, ничью букмекеры предлагают за 7.20, а победу «Норвича» — за 16.75.
«Челси» спокойно обыграет «Норвич» даже без Лукаку и Вернера, в этом нет ни малейших сомнений.
Ставка — победа «Челси» с сухим счетом за 1.76.
Также можно рассмотреть ставку на победу «Челси» + общий тотал меньше 3,5 за 1.94.