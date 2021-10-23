Лондонский «Челси» сыграет на своем поле против «Норвича» в рамках девятого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 октября, начало — в 14:30 мск. «Челси» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ после восьми сыгранных матчей. В активе «синих» сейчас 19 очков. Рядом находятся «Ливерпуль» (18) и «Манчестер Сити» (17).

На днях «Челси» одержал разгромную победу над шведским «Мальме» (4:0) в Лиге чемпионов. Но игра все равно оставила осадок. К сожалению, травмы получили сразу два основных форварда команды — Ромелу Лукаку и Тимо Вернер. Скорее всего, с «Норвичем» они не сыграют.

В предыдущем туре АПЛ «Челси» с трудом выиграла на выезде у «Брентфорда» (1:0). Впрочем, против этого соперника сейчас у всех проблемы.

«Челси» в восьми матчах АПЛ пропустил лишь три мяча .

«Норвич»

«Норвич» тем временем находится на последнем месте. Гости набрали пока лишь два очка.

Команда Даниэля Фарке еще ни разу не выигрывала в текущем сезоне АПЛ. Но определенный прогресс все равно наблюдается.

Два предыдущих матча с участием «Норвича» завершились вничью — 0:0 сначала с «Бернли», а потом с «Брайтоном».

Все прогнозы на АПЛ

«Норвич» не забил ни одного мяча в четырех выездных матчах АПЛ .

Прогноз и ставка

На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.21, ничью букмекеры предлагают за 7.20, а победу «Норвича» — за 16.75.

«Челси» спокойно обыграет «Норвич» даже без Лукаку и Вернера, в этом нет ни малейших сомнений.

Ставка — победа «Челси» с сухим счетом за 1.76.

Также можно рассмотреть ставку на победу «Челси» + общий тотал меньше 3,5 за 1.94.