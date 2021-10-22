«Торино» сыграет на своем поле с «Дженоа» в рамках 9-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 октября, начало — в 19:30 мск. «Торино» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

«Торино» в нынешнем сезоне наверняка будет исполнять роль середняка лиги. Так и получается, ведь сейчас «быки» пребывают на 12 месте.

При этом туринцы забили 9 мячей в 8 матчах. В свои ворота пропущено 8. Так что главная ценность команды — крепенькая оборона.

В минувшем туре «Торино» не сумело разжиться очками. Команда дала бой лидеру «Наполи», но в итоге минимально уступила.

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«Дженоа» для «Торино» — вполне-себе удобный оппонент. Из пяти последних поединков команда добыла три виктории при двух паритетах.

«Дженоа»

Эта команда в последние годы борется за выживание в Серии А. Вот и в нынешнем сезоне иной судьбы для «Дженоа» не предназначено.

В минувшем туре «Дженоа» набрала один пункт. Ничья с «Сассуоло» (2:2) не позволила генуэзцам покинуть зону вылета.

Правда, нынешнее 18 место — еще не приговор, ведь у идущих на ступеньку выше земляков из «Сампдории» в активе те же 6 очков.

Правда, оборона команды не выдерживает никакой критики. 18 пропущенных мячей в 8 матчах — явный показатель проблем в тылах.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торино» за 1.83, на ничью за 3.68, а на «Дженоа» — за 4.78.

Хозяева испытывают трудности с реализацией голевых моментов.

«Дженоа» в нынешнем сезоне слишком много пропускает в свои ворота.

Туринцы смотрятся монолитнее, к тому же родные стены им наверняка помогут. Наши прогноз и ставка — Фора «Торино» -0.75 с коэффициентом 2.06.