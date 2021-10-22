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    «Быки» забодают «Дженоа»?

    «Торино» — «Дженоа». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, Серия А, 22 октября 2021 года

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    Андреа Белотти
    «Торино» сыграет на своем поле с «Дженоа» в рамках 9-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 октября, начало — в 19:30 мск. «Торино» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Октября 2021 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 19:30 Дженоа Дженоа
  • Генуя
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.40
  • Ставка!
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    «Торино»

    «Торино» в нынешнем сезоне наверняка будет исполнять роль середняка лиги. Так и получается, ведь сейчас «быки» пребывают на 12 месте.

    При этом туринцы забили 9 мячей в 8 матчах. В свои ворота пропущено 8. Так что главная ценность команды — крепенькая оборона.

    В минувшем туре «Торино» не сумело разжиться очками. Команда дала бой лидеру «Наполи», но в итоге минимально уступила.

    Все прогнозы на Серию А

    «Дженоа» для «Торино» — вполне-себе удобный оппонент. Из пяти последних поединков команда добыла три виктории при двух паритетах.

    «Дженоа»

    Эта команда в последние годы борется за выживание в Серии А. Вот и в нынешнем сезоне иной судьбы для «Дженоа» не предназначено.

    В минувшем туре «Дженоа» набрала один пункт. Ничья с «Сассуоло» (2:2) не позволила генуэзцам покинуть зону вылета.

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    • Правда, нынешнее 18 место — еще не приговор, ведь у идущих на ступеньку выше земляков из «Сампдории» в активе те же 6 очков.

    Правда, оборона команды не выдерживает никакой критики. 18 пропущенных мячей в 8 матчах — явный показатель проблем в тылах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торино» за 1.83, на ничью за 3.68, а на «Дженоа» — за 4.78.

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    Хозяева испытывают трудности с реализацией голевых моментов.

    «Дженоа» в нынешнем сезоне слишком много пропускает в свои ворота.

    Туринцы смотрятся монолитнее, к тому же родные стены им наверняка помогут. Наши прогноз и ставка — Фора «Торино» -0.75 с коэффициентом 2.06.

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    «Торино» — «Дженоа»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 22.10.2021. Прогнозы на футбол. «Быки» забодают «Дженоа»?
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