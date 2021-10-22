«Торино»
«Торино» в нынешнем сезоне наверняка будет исполнять роль середняка лиги. Так и получается, ведь сейчас «быки» пребывают на 12 месте.
При этом туринцы забили 9 мячей в 8 матчах. В свои ворота пропущено 8. Так что главная ценность команды — крепенькая оборона.
В минувшем туре «Торино» не сумело разжиться очками. Команда дала бой лидеру «Наполи», но в итоге минимально уступила.
«Дженоа» для «Торино» — вполне-себе удобный оппонент. Из пяти последних поединков команда добыла три виктории при двух паритетах.
«Дженоа»
Эта команда в последние годы борется за выживание в Серии А. Вот и в нынешнем сезоне иной судьбы для «Дженоа» не предназначено.
В минувшем туре «Дженоа» набрала один пункт. Ничья с «Сассуоло» (2:2) не позволила генуэзцам покинуть зону вылета.
Правда, нынешнее 18 место — еще не приговор, ведь у идущих на ступеньку выше земляков из «Сампдории» в активе те же 6 очков.
Правда, оборона команды не выдерживает никакой критики. 18 пропущенных мячей в 8 матчах — явный показатель проблем в тылах.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Торино» за 1.83, на ничью за 3.68, а на «Дженоа» — за 4.78.
Хозяева испытывают трудности с реализацией голевых моментов.
«Дженоа» в нынешнем сезоне
Туринцы смотрятся монолитнее, к тому же родные стены им наверняка помогут. Наши прогноз и ставка — Фора «Торино» -0.75 с коэффициентом 2.06.