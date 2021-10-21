Венский «Рапид» сыграет на своем поле с загребским «Динамо» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 21 октября, начало — в 19:45 мск. «Рапид» — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рапид»

«Рапид» неудачно стартовал в групповом этапе ЛЕ. Австрийский клуб пока не набрал ни одного очка и находится на последнем месте в группе.

В первом туре клуб из Вены проиграл на своем поле бельгийскому «Генку»( 0:1), пропустив единственный гол за несколько минут до финального свистка.

В конце сентября «Рапид» ожидаемо уступил в Лондоне «Вест Хэму» (0:2).

«Рапид» в девяти предыдущих матчах одержал только одну победу и при этом во всех случаях пропускал хотя бы один мяч.

«Динамо»

«Динамо» тем временем занимает второе место в группе, опережая «Генк» по дополнительным показателям. Отставание от «Вест Хэма» составляет три очка.

В стартовом матче хорватский клуб проиграл на своем поле «Вест Хэму» со счетом 0:2. А уже в следующем туре «Динамо» разгромило на выезде «Генк» — 3:0.

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«Динамо» в пяти предыдущих матчах забило 22 мяча .

Прогноз и ставка

На «Рапид» в этом матче можно поставить за 2.75, ничью букмекеры предлагают за 3.70, а победу «Динамо» — за 2.56.

«Рапид» бодро начинал сезон, но сейчас команда выглядит так себе, и это хорошо заметно даже по результатам.

Ставка — победа «Динамо» с форой (0) за 1.90.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Динамо» больше 1,5 за 2.20.