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    Сможет ли загребское «Динамо» набрать очки на поле «Рапида»?

    «Рапид» — «Динамо» Загреб. Прогноз (к. 2.20) и ставки на Лигу Европы 21 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рапид» — «Динамо» Загреб
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    «Динамо» в пяти предыдущих матчах забило 22 мяча
    Венский «Рапид» сыграет на своем поле с загребским «Динамо» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 21 октября, начало — в 19:45 мск. «Рапид» — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа H 21 Октября 2021 года
    Рапид В
  • Лига Европы. Группа H
    •  Рапид В 19:45 Динамо З Динамо З
  • Загреб
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Рапид»

    «Рапид» неудачно стартовал в групповом этапе ЛЕ. Австрийский клуб пока не набрал ни одного очка и находится на последнем месте в группе.

    В первом туре клуб из Вены проиграл на своем поле бельгийскому «Генку»( 0:1), пропустив единственный гол за несколько минут до финального свистка.

    В конце сентября «Рапид» ожидаемо уступил в Лондоне «Вест Хэму» (0:2).

    «Рапид» в девяти предыдущих матчах одержал только одну победу и при этом во всех случаях пропускал хотя бы один мяч.

    «Динамо»

    «Динамо» тем временем занимает второе место в группе, опережая «Генк» по дополнительным показателям. Отставание от «Вест Хэма» составляет три очка.

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  • Сегодня

    • В стартовом матче хорватский клуб проиграл на своем поле «Вест Хэму» со счетом 0:2. А уже в следующем туре «Динамо» разгромило на выезде «Генк» — 3:0.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Динамо» в пяти предыдущих матчах забило 22 мяча.

    Прогноз и ставка

    На «Рапид» в этом матче можно поставить за 2.75, ничью букмекеры предлагают за 3.70, а победу «Динамо» — за 2.56.

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    «Рапид» бодро начинал сезон, но сейчас команда выглядит так себе, и это хорошо заметно даже по результатам.

    Ставка — победа «Динамо» с форой (0) за 1.90.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Динамо» больше 1,5 за 2.20.

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    «Рапид» — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли загребское «Динамо» набрать очки на поле «Рапида»?
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