16 октября в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» местный клуб «Астон Вилла» сыграет с «Вулверхэмптоном» в 8-м туре АПЛ. Игра начнется в 17:00 по мск. «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

В прошлом розыгрыше АПЛ «Астон Вилла» финишировала в середине турнирной таблицы АПЛ, на 11 месте, отстав на семь баллов от седьмой еврокубковой строки на семь баллов.

В текущем же сезоне клуб из Бирмингема в семи играх набрал десять баллов, с которыми разместился на 10 позиции в турнирке, находясь на расстоянии четырех баллов от еврокубковой зоны.

В минувшем туре первенства «Вилланы» потерпели гостевое поражение от «Тоттенхэма» со счетом 1:2, а перед этим они выиграли поочередно две игры, переиграв дома 3:0 «Эвертон» и на выезде 1:0 «МЮ».

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На своем поле еще с учетом прошлого сезона в рамках АПЛ «Астон Вилла» не проигрывает на протяжении пяти встреч, выиграв в четырех из них.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» в прошлом чемпионате Англии ни на что серьезное не претендовал, закончив первенство во второй части турнирной таблицы, значительно опередив зону вылета.

В текущем же розыгрыше АПЛ «волки» после семи туров имеют в своей копилке девять очков, с которыми находятся на 12 месте в турнирной таблице, значительно оторвавшись от опасной зоны.

В прошлом игровом дне «оранжево-черные» обыграли на своем поле «Ньюкасл» со счетом 2:1, что стало для них второй викторий подряд. Ранее они на выезде одолели «Саутгемптон» со счетом 1:0.

«Вулверхэмптон» выиграл две последние гостевые встречи в рамках АПЛ, однако перед этим он потерпел три фиаско кряду и ни разу в этих играх не сумел забить.

В прошлом сезоне «Астон Вилла» в играх с «Вулверхэмптоном» набрала четыре очка, выиграв 1:0 на выезде и сыграв вничью 0:0 дома.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Астон Виллы» предлагают — 2.28.

На викторию «Вулверхэмптона» дают — 3.46, ничья оценена — в 3.34.

В трех последних очных встречах этих клубов первые таймы неизменно завершались вничью. И учитывая примерно одинаковы уровень команд, то и в этой игре в первой половине с большей долей вероятности ожидаем мировую.