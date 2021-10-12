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    «Тартановая армия» легко справится с «рыбаками»

    Фарерские острова — Шотландия. Прогноз, ставка (к. 1.86) на футбол, отбор ЧМ-2022, 12 октября 2021 года

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    Джон МакГинн
    В Торсхавне на стадионе «Торсваллюр» сборная Фарерских островов примет национальную команду Шотландии в восьмом туре отборочной компании к ЧМ-2022. Игра пройдет 12 октября и начнется в 21:45 по мск. Фарерские острова — Шотландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фарерские острова

    Национальная команда Фарерских островов в данном отборочном цикле вряд ли сможет занять место выше пятого. После семи туров она как раз идет на этой позиции, имея в своем активе четыре очка.

    Эти зачетные пункты «рыбаки» смогли набрать только в поединках со сборной Молдавии, сыграв с ней на выезде вничью 1:1 и обыграв дома 2:1.

    Пять остальных встреч островитяне проиграли с общим счетом 1:14. Среди этих неудач было и фиаско от своего предстоящего противника на выезде со счетом 0:4. Накануне же они в родных стенах уступили Австрии — 0:2.

    Все прогнозы на футбол

    В отборочных циклах чемпионатов мира у сборной Фарерских островов только две победы за 15 последних матчей при трех ничьих и десяти проигрышных результатах.

    Шотландия

    С 14 зачетными пунктами сборная Шотландии находится на второй позиции в группе F, сильно отставая от первых датчан, а ближайшего преследователя опережает на четыре пункта.

    Начала «тартановая армия» этот турнир с двух ничьих, после чего они обыграли предстоящего противника дома 4:0, а затем отыграли на Евро-2020, где не смогли выйти из группы, набрав всего одно очко в трех встречах.

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  • 09/10/2021

    • Осеннюю часть отбора шотландцы начали с гостевого поражения от Дании 0:2, а потом они выиграли три встречи подряд, переиграв по 1:0 Молдавию и Австрию, а также 3:2 Израиль накануне.

    В отборочных циклах чемпионатов мира сборная Шотландии потерпела всего одно поражение за 13 последних поединков при восьми победах и четырех ничьих.

    Между собой эти сборные провели десять встреч, в которых восемь раз верх взяли шотландцы и два игры завершились вничью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимый перевес гостям. На победу Шотландии предлагают — 1.33.

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    На викторию Фарер дают — 11.00, ничья оценена — в 5.35.

    В этой игре прогнозируем победу шотландцев, которые не имеют право терять очки в свете борьбы за второе место. И, скорее всего, гости выиграют «всухую», учитывая несостоятельность хозяев в завершающей стадии.

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    Фарерские острова — Шотландия: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. «Тартановая армия» легко справится с «рыбаками»
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