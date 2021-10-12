В Торсхавне на стадионе «Торсваллюр» сборная Фарерских островов примет национальную команду Шотландии в восьмом туре отборочной компании к ЧМ-2022. Игра пройдет 12 октября и начнется в 21:45 по мск. Фарерские острова — Шотландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фарерские острова

Национальная команда Фарерских островов в данном отборочном цикле вряд ли сможет занять место выше пятого. После семи туров она как раз идет на этой позиции, имея в своем активе четыре очка.

Эти зачетные пункты «рыбаки» смогли набрать только в поединках со сборной Молдавии, сыграв с ней на выезде вничью 1:1 и обыграв дома 2:1.

Пять остальных встреч островитяне проиграли с общим счетом 1:14. Среди этих неудач было и фиаско от своего предстоящего противника на выезде со счетом 0:4. Накануне же они в родных стенах уступили Австрии — 0:2.

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В отборочных циклах чемпионатов мира у сборной Фарерских островов только две победы за 15 последних матчей при трех ничьих и десяти проигрышных результатах.

Шотландия

С 14 зачетными пунктами сборная Шотландии находится на второй позиции в группе F, сильно отставая от первых датчан, а ближайшего преследователя опережает на четыре пункта.

Начала «тартановая армия» этот турнир с двух ничьих, после чего они обыграли предстоящего противника дома 4:0, а затем отыграли на Евро-2020, где не смогли выйти из группы, набрав всего одно очко в трех встречах.

Осеннюю часть отбора шотландцы начали с гостевого поражения от Дании 0:2, а потом они выиграли три встречи подряд, переиграв по 1:0 Молдавию и Австрию, а также 3:2 Израиль накануне.

В отборочных циклах чемпионатов мира сборная Шотландии потерпела всего одно поражение за 13 последних поединков при восьми победах и четырех ничьих.

Между собой эти сборные провели десять встреч, в которых восемь раз верх взяли шотландцы и два игры завершились вничью.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают ощутимый перевес гостям. На победу Шотландии предлагают — 1.33.

На викторию Фарер дают — 11.00, ничья оценена — в 5.35.

В этой игре прогнозируем победу шотландцев, которые не имеют право терять очки в свете борьбы за второе место. И, скорее всего, гости выиграют «всухую», учитывая несостоятельность хозяев в завершающей стадии.