Сборная Швейцарии сыграет на своем поле против команды Северной Ирландии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 9 октября в Женеве, начало — в 21:45 мск. Швейцария — Северная Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария

Сборная Швейцарии после четырех сыгранных матчей занимает второе место в своей отборочной группе. Отставание от Италии составляет шесть очков, но соперник при этом провел на две игры больше.

Швейцарцы пока еще ни разу не проигрывали в текущей квалификации.

В прошлом месяце Швейцария сначала обыграла в товарищеском матче Грецию, а потом сыграла вничью с Италией и Северной Ирландией в рамках отбора на ЧМ.

Швейцария до сих пор пропустила лишь один мяч в отборочном турнире.

Северная Ирландия

Тем временем Северная Ирландия находится на третьем месте, отставая от швейцарцев на три очка.

В начале сентября североирландцы одержали гостевую победу над Литвой и сыграли вничью на своем поле со Швейцарией.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Пока что обыграть Северную Ирландию в текущем отборе смогла только сборная Италии.

Северная Ирландия выиграла три из пяти предыдущих матчей на выезде.

Прогноз и ставка

На Швейцарию в этом матче можно поставить за 1.35, ничью букмекеры предлагают за 5.10, а победу Северной Ирландии — за 12.00.

На своем поле швейцарцы, скорее всего, справятся с таким упертым соперником, как Северная Ирландия.

Ставка — победа Швейцарии с форой (-1,5) за 2.23.

Также можно рассмотреть ставку на тотал Швейцарии больше 2,0 за 2.28.