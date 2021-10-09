ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ФранцииВоля и разум. Сборная Франции перевернула игру с Бельгией и вышла в финал Лиги наций Валерий КарпинИгра на выбывание. Сборная России подходит к решающим матчам на фоне череды травм Мохамед СалахСалах, Бензема и Левандовски. Самые сильные футболисты в европейских лигах
  • 23:44
    • Сборная Франции вырвала победу у Бельгии и вышла в финал Лиги наций
  • 21:37
    • «Магнитка» в гостях оказалась сильнее «Ак Барса»
  • 20:01
    • Консорциум из Саудовской Аравии приобрел клуб АПЛ
  • 19:34
    • СМИ: Российского судью могут отстранить от футбола
    Все новости спорта

    Сможет ли Швейцария разгромить Северную Ирландию?

    Швейцария — Северная Ирландия. Прогноз (к. 2.23) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 9 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Швейцарии Прогнозы на сборную Северной Ирландии Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Швейцария — Северная Ирландия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Швейцария еще не проигрывала в текущем отборе
    Сборная Швейцарии сыграет на своем поле против команды Северной Ирландии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 9 октября в Женеве, начало — в 21:45 мск. Швейцария — Северная Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Швейцария

    Сборная Швейцарии после четырех сыгранных матчей занимает второе место в своей отборочной группе. Отставание от Италии составляет шесть очков, но соперник при этом провел на две игры больше.

    Швейцарцы пока еще ни разу не проигрывали в текущей квалификации.

    В прошлом месяце Швейцария сначала обыграла в товарищеском матче Грецию, а потом сыграла вничью с Италией и Северной Ирландией в рамках отбора на ЧМ.

    Швейцария до сих пор пропустила лишь один мяч в отборочном турнире.

    Северная Ирландия

    Тем временем Северная Ирландия находится на третьем месте, отставая от швейцарцев на три очка.

  • Салах, Бензема и Левандовски. Самые сильные футболисты в европейских лигах
  • Форвард «Ливерпуля» превзошел даже Бруну Фернандеша, а нападающий «Реала» бросил вызов Лионелю Месси
  • Вчера

    • В начале сентября североирландцы одержали гостевую победу над Литвой и сыграли вничью на своем поле со Швейцарией.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Пока что обыграть Северную Ирландию в текущем отборе смогла только сборная Италии.

    Северная Ирландия выиграла три из пяти предыдущих матчей на выезде.

    Прогноз и ставка

    На Швейцарию в этом матче можно поставить за 1.35, ничью букмекеры предлагают за 5.10, а победу Северной Ирландии — за 12.00.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На своем поле швейцарцы, скорее всего, справятся с таким упертым соперником, как Северная Ирландия.

    Ставка — победа Швейцарии с форой (-1,5) за 2.23.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал Швейцарии больше 2,0 за 2.28.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Сибирь — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Барыс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Молдавия U21 — Уэльс U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Болгария U21 — Гибралтар U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Литва U21 — Мальта U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина U21 — Италия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Россия U21 — Северная Ирландия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Швеция U21 — Черногория U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Хорватия U21 — Норвегия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Белоруссия U21 — Греция U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ирландия U21 — Люксембург U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Франция U21 — Украина U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Швейцария — Северная Ирландия: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 09.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли Швейцария разгромить Северную Ирландию?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры