Швейцария
Сборная Швейцарии после четырех сыгранных матчей занимает второе место в своей отборочной группе. Отставание от Италии составляет шесть очков, но соперник при этом провел на две игры больше.
Швейцарцы пока еще ни разу не проигрывали в текущей квалификации.
В прошлом месяце Швейцария сначала обыграла в товарищеском матче Грецию, а потом сыграла вничью с Италией и Северной Ирландией в рамках отбора на ЧМ.
Швейцария до сих пор пропустила лишь один мяч в отборочном турнире.
Северная Ирландия
Тем временем Северная Ирландия находится на третьем месте, отставая от швейцарцев на три очка.
В начале сентября североирландцы одержали гостевую победу над Литвой и сыграли вничью на своем поле со Швейцарией.
Пока что обыграть Северную Ирландию в текущем отборе смогла только сборная Италии.
Северная Ирландия выиграла три из пяти предыдущих матчей на выезде.
Прогноз и ставка
На Швейцарию в этом матче можно поставить за 1.35, ничью букмекеры предлагают за 5.10, а победу Северной Ирландии — за 12.00.
На своем поле швейцарцы, скорее всего, справятся с таким упертым соперником, как Северная Ирландия.
Ставка — победа Швейцарии с форой (-1,5) за 2.23.
Также можно рассмотреть ставку на тотал Швейцарии больше 2,0 за 2.28.