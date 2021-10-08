Молодежная сборная России на своем поле сыграет против сверстников из Северной Ирландии в очередном туре отборочного турнира ЧЕ-2023. Матч группы С пройдет 8 октября на стадионе «Арена Химки». Начало — в 19:00 по московскому времени. Россия U21 — Северная Ирландия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Россия

На ЧЕ-2021 подопечные Михаила Галактионова не сумели выйти из группы, заняв третье место в квартете с Данией (0:3), Францией (0:2) и Исландией (4:1).

В июне российская молодежка провела контрольные матчи с Болгарией (0:1) и Сербией (0:0).

В отборочном турнире ЧЕ-2023 россияне в сентябре стартовали с выездного разгрома от Испании (1:4), после чего на своем поле разгромили Мальту (6:0).

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Российской команде придется обходиться без лучшего бомбардира Агаларова, вызванного в главную сборную, да и в целом уровень команды просел со сменой поколений.

Северная Ирландия

Британская команда не сумела отобраться на ЧЕ-2021, заняв с 9 очками пятое место в группе 8, где ей противостояли Дания, Румыния, Украина, Финляндия и Мальта.

Помимо двух побед над Мальтой, занявшей последнее место, североирландцы в отборе к ЧЕ-2021 сумели дома победить финишировавшую третьей Украину (1:0), крупно проиграв ей на выезде.

В августе сборная Северной Ирландии провела два выездных контрольных матча с командой Шотландии, победив 2:1 и проиграв 2:3.

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В отборе к Евро-2023 североирландцы стартовали выездным разгромом от Мальты (1:4), после чего на своем поле одолели Словакию (1:0).

Прогноз и ставка

На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.36, на ничью в основное время — 4.90, а на победу Северной Ирландии — 7.60.

У обеих команд по 3 очка, но по разнице мячей сборная России идет на 2-м месте, после Испании (6), в то время как Северная Ирландия на 4-м месте.

Североирландцы неважно играют на выезде, да и дома предпочитают играть от обороны, мало забивая. Прогнозируем, что Россия победит в «низовом» матче .

Сборная России может пропустить от кого угодно, включая Северную Ирландию.