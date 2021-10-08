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    Справится ли российская «молодежка» с Северной Ирландией без Агаларова?

    Россия U21 — Северная Ирландия U21. Прогноз, ставка (к. 1.99) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 8 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Россия U21 — Северная Ирландия U21
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    Сборная России осталась без главного бомбардира
    Молодежная сборная России на своем поле сыграет против сверстников из Северной Ирландии в очередном туре отборочного турнира ЧЕ-2023. Матч группы С пройдет 8 октября на стадионе «Арена Химки». Начало — в 19:00 по московскому времени. Россия U21 — Северная Ирландия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Россия

    На ЧЕ-2021 подопечные Михаила Галактионова не сумели выйти из группы, заняв третье место в квартете с Данией (0:3), Францией (0:2) и Исландией (4:1).

    В июне российская молодежка провела контрольные матчи с Болгарией (0:1) и Сербией (0:0).

    В отборочном турнире ЧЕ-2023 россияне в сентябре стартовали с выездного разгрома от Испании (1:4), после чего на своем поле разгромили Мальту (6:0).

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    Российской команде придется обходиться без лучшего бомбардира Агаларова, вызванного в главную сборную, да и в целом уровень команды просел со сменой поколений.

    Северная Ирландия

    Британская команда не сумела отобраться на ЧЕ-2021, заняв с 9 очками пятое место в группе 8, где ей противостояли Дания, Румыния, Украина, Финляндия и Мальта.

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  • 04/10/2021

    • Помимо двух побед над Мальтой, занявшей последнее место, североирландцы в отборе к ЧЕ-2021 сумели дома победить финишировавшую третьей Украину (1:0), крупно проиграв ей на выезде.

    В августе сборная Северной Ирландии провела два выездных контрольных матча с командой Шотландии, победив 2:1 и проиграв 2:3.

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    В отборе к Евро-2023 североирландцы стартовали выездным разгромом от Мальты (1:4), после чего на своем поле одолели Словакию (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.36, на ничью в основное время — 4.90, а на победу Северной Ирландии — 7.60.

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    У обеих команд по 3 очка, но по разнице мячей сборная России идет на 2-м месте, после Испании (6), в то время как Северная Ирландия на 4-м месте.

    Североирландцы неважно играют на выезде, да и дома предпочитают играть от обороны, мало забивая. Прогнозируем, что Россия победит в «низовом» матче.

    Сборная России может пропустить от кого угодно, включая Северную Ирландию.

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    Россия U21 — Северная Ирландия U21: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на футбол. Справится ли российская «молодежка» с Северной Ирландией без Агаларова?
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