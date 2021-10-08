Россия
На ЧЕ-2021 подопечные Михаила Галактионова не сумели выйти из группы, заняв третье место в квартете с Данией (0:3), Францией (0:2) и Исландией (4:1).
В июне российская молодежка провела контрольные матчи с Болгарией (0:1) и Сербией (0:0).
В отборочном турнире ЧЕ-2023 россияне в сентябре стартовали с выездного разгрома от Испании (1:4), после чего на своем поле разгромили Мальту (6:0).
Российской команде придется обходиться без лучшего бомбардира Агаларова, вызванного в главную сборную, да и в целом уровень команды просел со сменой поколений.
Северная Ирландия
Британская команда не сумела отобраться на ЧЕ-2021, заняв с 9 очками пятое место в группе 8, где ей противостояли Дания, Румыния, Украина, Финляндия и Мальта.
Помимо двух побед над Мальтой, занявшей последнее место, североирландцы в отборе к ЧЕ-2021 сумели дома победить финишировавшую третьей Украину (1:0), крупно проиграв ей на выезде.
В августе сборная Северной Ирландии провела два выездных контрольных матча с командой Шотландии, победив 2:1 и проиграв 2:3.
В отборе к Евро-2023 североирландцы стартовали выездным разгромом от Мальты (1:4), после чего на своем поле одолели Словакию (1:0).
Прогноз и ставка
На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.36, на ничью в основное время — 4.90, а на победу Северной Ирландии — 7.60.
У обеих команд по 3 очка, но по разнице мячей сборная России идет на 2-м месте, после Испании (6), в то время как Северная Ирландия на 4-м месте.
Североирландцы неважно играют на выезде, да и дома предпочитают играть от обороны, мало забивая. Прогнозируем, что
Сборная России может пропустить от кого угодно, включая Северную Ирландию.