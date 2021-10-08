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    Букмекеры недооценивают азербайджанцев?

    Азербайджан U21 — Финляндия U21. Прогноз, ставка (к. 1.86) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 8 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Азербайджан U21 — Финляндия U21
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    Азербайджан U21
    В пятницу, 8 октября, в очередном туре группового этапа отборочной компании к молодежному ЧЕ-2023 сборная Азербайджана сыграет против Финляндии. Игра начнется в 19:30 по мск. Азербайджан U21 — Финляндия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа A 08 Октября 2021 года
    Азербайджан U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа A
    •  Азербайджан U21 19:30 Финляндия U21 Финляндия U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа A
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    Коэффициенты на матч
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  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
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    Азербайджан U21

    Молодежная сборная Азербайджана в текущем отборочном цикле к континентальному первенству 2023 года провела две игры, проиграв обе без забитых мячей.

    Начали кавказцы данный квалификационный этап с гостевого поражения от хорватских сверстников со счетом 0:2, после чего они уступили крупно и Австрии 0:6 на выезде.

    В отборочном турнире к ЧЕ-2021 «страна огней» завершила на пятом месте среди шести участников, выиграв две игры при восьми поражениях, забив шесть голов, пропустив аж 18.

    Все прогнозы на футбол

    У сборной Азербайджана за последние восемь встреч во всех турнирах только одна победа, в других семи поединках в этом отрезке она уступила.

    Финляндия U21

    Молодежь Финляндии также в текущем отборочном турнире успела отыграть только две игры, набрав в них три пункта.

    Эти баллы финны заработали на старте данного соревнования, крупно обыграв на выезде сверстников из Эстонии со счетом 0:3, следом они проиграли дома хорватом со счетом 0:2.

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  • 04/10/2021

    • Квалификационную компанию к ЧЕ-2021 «суоми» провели на своем уровне, заняв четвертое место среди шести команд, проиграв пять встреч при одной мировой и четырех викториях.

    Отметим, что молодежная сборная Финляндии не играет вничью на протяжении последних 12 поединков, четыре раза выиграв за этот период при восьми неудачах.

    В данной вековой категории эти сборные провели между собой пять игр, в которых трижды победили финны, раз была мировая и раз выиграли азербайджанцы.

    Прогноз и ставка на Азербайджан U21 — Финляндия U21

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Финляндии U21 предлагают — 1.88.

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    На викторию Азербайджана U21 дают — 3.80, ничья оценена — в 3.60.

    И хотя букмекеры в этой игре отдают ощутимое предпочтение гостям, но мы считаем, что хозяевам вполне по сила как минимум не проиграть в данном противостоянии.

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    Азербайджан U21 — Финляндия U21: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на футбол. Букмекеры недооценивают азербайджанцев?
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