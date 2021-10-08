В пятницу, 8 октября, в очередном туре группового этапа отборочной компании к молодежному ЧЕ-2023 сборная Азербайджана сыграет против Финляндии. Игра начнется в 19:30 по мск. Азербайджан U21 — Финляндия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Азербайджан U21

Молодежная сборная Азербайджана в текущем отборочном цикле к континентальному первенству 2023 года провела две игры, проиграв обе без забитых мячей.

Начали кавказцы данный квалификационный этап с гостевого поражения от хорватских сверстников со счетом 0:2, после чего они уступили крупно и Австрии 0:6 на выезде.

В отборочном турнире к ЧЕ-2021 «страна огней» завершила на пятом месте среди шести участников, выиграв две игры при восьми поражениях, забив шесть голов, пропустив аж 18.

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У сборной Азербайджана за последние восемь встреч во всех турнирах только одна победа, в других семи поединках в этом отрезке она уступила.

Финляндия U21

Молодежь Финляндии также в текущем отборочном турнире успела отыграть только две игры, набрав в них три пункта.

Эти баллы финны заработали на старте данного соревнования, крупно обыграв на выезде сверстников из Эстонии со счетом 0:3, следом они проиграли дома хорватом со счетом 0:2.

Квалификационную компанию к ЧЕ-2021 «суоми» провели на своем уровне, заняв четвертое место среди шести команд, проиграв пять встреч при одной мировой и четырех викториях.

Отметим, что молодежная сборная Финляндии не играет вничью на протяжении последних 12 поединков, четыре раза выиграв за этот период при восьми неудачах.

В данной вековой категории эти сборные провели между собой пять игр, в которых трижды победили финны, раз была мировая и раз выиграли азербайджанцы.

Прогноз и ставка на Азербайджан U21 — Финляндия U21

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Финляндии U21 предлагают — 1.88.

На викторию Азербайджана U21 дают — 3.80, ничья оценена — в 3.60.

И хотя букмекеры в этой игре отдают ощутимое предпочтение гостям, но мы считаем, что хозяевам вполне по сила как минимум не проиграть в данном противостоянии.