Лондонский «Вест Хэм» сыграет на своем поле против «Брентфорда» в седьмом туре чемпионата Англии. Матч пройдет 3 октября, начало — в 16:00 мск. «Вест Хэм» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» после шести сыгранных матчей находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ. В активе «молотобойцев» сейчас 11 очков.

В прошлом туре команда одержала гостевую победу над «Лидсом» (2:1), благодаря чему прервала трехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате.

Перед этим были ничьи с «Кристал Пэлас» и «Саутгемптоном», а также обидное поражение от «Манчестер Юнайтед». В игре против «красных дьяволов» «Вест Хэм» мог сравнять счет на последней минуте, но Марк Нобл не реализовал пенальти.

«Вест Хэм» ранее забивал хотя бы один гол во всех домашних матчах текущего сезона.

«Брентфорд»

Тем временем «Брентфорд» после шести туров занимает девятое место. Отставание от «Вест Хэма» составляет два очка.

На прошлой неделе дерзкий новичок АПЛ сыграл вничью с «Ливерпулем». Сумасшедшая встреча завершилась вничью 3:3.

«Брентфорд» до сих пор не смог набрать очки только в матче против «Брайтона» (0:1).

Все прогнозы на АПЛ

Например, у «Арсенала» команда Томаса Франка выиграла со счетом 2:0. Еще три очка «Брентфорд» набрал в гостевом матче против «Вулверхэмптона» (2:0).

«Брентфорд» еще ни разу в текущем сезоне не проигрывал в гостях .

Прогноз и ставка

На «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Брентфорда» — за 4.55.

Скорее всего, проблемы в игре с дерзким «Брентфордом» будут и у «Вест Хэма». Гости пока еще полны сил, поэтому можно не сомневаться, что они снова будут биться за очки.

Ставка — обе команды забьют за 1.79.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Брентфорда» больше 1,0 за 2.22.