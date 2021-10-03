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    «Алания» быстро придавит томичей?

    «Томь» — «Алания». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, ФНЛ, 3 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Томь» — «Алания»
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    Спартак Гогниев
    «Томь» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч пройдет 3 октября, начало — в 12:00 мск. «Томь» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Томь»

    «Томь», вопреки скепсису со стороны, не упал в зону вылета. Команда у Сергея Жукова волевая, с характером своего наставника.

    На текущий момент команда пребывает на 13 месте в турнирной таблице. Причем отрыв от зоны вылета довольно комфортный — 4 очка.

    В минувшем туре «Томь» провалилась. Выездное поражение от молодых спартаковцев (3:1) получилось полностью справедливым.

    Прогнозы на ФНЛ

    Главное богатство томичей — Александр Ставпец. Опытнейший форвард в 14 матчах забил 6 мячей.

    «Алания»

    Парни Спартака Гогниева все так же горячи в атаке. «Барсы» уже вплотную приблизились к заветной четверке лидеров.

    В минувшем туре «Алания» добыла важнейшую победу. Дома был обыгран «Факел», причем эта виктория получилась минимальной.

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    • На текущий момент «Алания» занимает 5 место с 26 очками в активе. При этом отставание от зоны стыков составляет всего один пункт, а он зоны прямого повышения в классе — три.

    Наверняка команда Гогниева не отойдет от любимого атакующего футбола. К тому же, с томичами «барсы» играют традиционно успешно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.67, на ничью за 3.75, а на «Томь» — за 4.90.

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    После нескольких удачных поединков томичи несколько сбавили обороты.

    «Алания» постарается сыграть на своих козырях, и сразу помчится в атаку.

    Гости обладают лучшей атакой в ФНЛ, и наверняка быстро вскроют оборонительные порядки томичей. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» в 1 тайме с коэффициентом 2.30.

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    «Томь» — «Алания»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 03.10.2021. Прогнозы на футбол. «Алания» быстро придавит томичей?
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