«Томь» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч пройдет 3 октября, начало — в 12:00 мск. «Томь» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Томь»

«Томь», вопреки скепсису со стороны, не упал в зону вылета. Команда у Сергея Жукова волевая, с характером своего наставника.

На текущий момент команда пребывает на 13 месте в турнирной таблице. Причем отрыв от зоны вылета довольно комфортный — 4 очка.

В минувшем туре «Томь» провалилась. Выездное поражение от молодых спартаковцев (3:1) получилось полностью справедливым.

Прогнозы на ФНЛ

Главное богатство томичей — Александр Ставпец. Опытнейший форвард в 14 матчах забил 6 мячей.

«Алания»

Парни Спартака Гогниева все так же горячи в атаке. «Барсы» уже вплотную приблизились к заветной четверке лидеров.

В минувшем туре «Алания» добыла важнейшую победу. Дома был обыгран «Факел», причем эта виктория получилась минимальной.

На текущий момент «Алания» занимает 5 место с 26 очками в активе. При этом отставание от зоны стыков составляет всего один пункт, а он зоны прямого повышения в классе — три.

Наверняка команда Гогниева не отойдет от любимого атакующего футбола. К тому же, с томичами «барсы» играют традиционно успешно.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.67, на ничью за 3.75, а на «Томь» — за 4.90.

После нескольких удачных поединков томичи несколько сбавили обороты.

«Алания» постарается сыграть на своих козырях , и сразу помчится в атаку.

Гости обладают лучшей атакой в ФНЛ, и наверняка быстро вскроют оборонительные порядки томичей. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» в 1 тайме с коэффициентом 2.30.