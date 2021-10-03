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    «Кайрат» с «Акжайыком» устроят голевой обмен?

    «Кайрат» — «Акжайык». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, чемпионат Казахстана, 3 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Кайрат» — «Акжайык»
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    Артур Шушеначев
    «Кайрат» сыграет на своем поле с «Акжайыком» в рамках 23-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 3 октября, начало — в 15:00 мск. «Кайрат» — «Акжайык»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кайрат»

    «Кайрат» в этом сезоне вряд ли сохранит за собой титлу чемпиона страны. Правда, теоретические шансы зацепиться за чемпионскую гонку еще остаются.

    На текущий момент в активе у «Кайрата» 41 очко. Команда занимает 3 место, отставая от второго на 8 баллов.

    В минувшем туре «Кайрат» на выезде не смог победить. Ничья с карагандинским «Шахтером» (1:1) почти нивелировали шансы алмаатинцев на титул.

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    Ко всему прочему, «Кайрат» на неделе был задействован и в еврокубках. Там команда также не преуспела, уступив «Базелю» (4:2) в матче Лиге конференций.

    «Акжайык»

    Эта команда борется за попадание в еврокубковую зону. Для этого необходимо оказаться в первой четверке, отставание от которой измеряется двумя пунктами.

    На текущий момент «Акжайык» занимает 6 место с 30 очками в активе. Причем забивает команда, в среднем, менее гола за матч (21 мяча).

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    • В минувшем туре «Акжайык» не сумел победить. Дома команде пришлось удовлетвориться лишь паритетом с «Кайсаром» (1:1).

    К слову, в матче первого круга чемпионата «Акжайык» минимально одолел «Кайрат». Более того, команда не проигрывает алмаатинцам более трех лет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 1.38, на ничью за 4.40, а на «Акжайык» — за 8.70.

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    Хозяева еще пытаются ухватиться за эфемерные шансы в чемпионской гонке.

    «Акжайык» в последние годы довольно удачно противостоит алмаатинцам.

    «Кайрат» отлично смотрится в атаке, но допускает немало ошибок в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.08.

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    «Кайрат» — «Акжайык»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 03.10.2021. Прогнозы на футбол. «Кайрат» с «Акжайыком» устроят голевой обмен?
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