«Кайрат» сыграет на своем поле с «Акжайыком» в рамках 23-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 3 октября, начало — в 15:00 мск. «Кайрат» — «Акжайык»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кайрат»

«Кайрат» в этом сезоне вряд ли сохранит за собой титлу чемпиона страны. Правда, теоретические шансы зацепиться за чемпионскую гонку еще остаются.

На текущий момент в активе у «Кайрата» 41 очко. Команда занимает 3 место, отставая от второго на 8 баллов.

В минувшем туре «Кайрат» на выезде не смог победить. Ничья с карагандинским «Шахтером» (1:1) почти нивелировали шансы алмаатинцев на титул.

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Ко всему прочему, «Кайрат» на неделе был задействован и в еврокубках. Там команда также не преуспела, уступив «Базелю» (4:2) в матче Лиге конференций.

«Акжайык»

Эта команда борется за попадание в еврокубковую зону. Для этого необходимо оказаться в первой четверке, отставание от которой измеряется двумя пунктами.

На текущий момент «Акжайык» занимает 6 место с 30 очками в активе. Причем забивает команда, в среднем, менее гола за матч (21 мяча).

В минувшем туре «Акжайык» не сумел победить. Дома команде пришлось удовлетвориться лишь паритетом с «Кайсаром» (1:1).

К слову, в матче первого круга чемпионата «Акжайык» минимально одолел «Кайрат». Более того, команда не проигрывает алмаатинцам более трех лет.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 1.38, на ничью за 4.40, а на «Акжайык» — за 8.70.

Хозяева еще пытаются ухватиться за эфемерные шансы в чемпионской гонке.

«Акжайык» в последние годы довольно удачно противостоит алмаатинцам .

«Кайрат» отлично смотрится в атаке, но допускает немало ошибок в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.08.