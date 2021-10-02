«Герта»
«Герта» в этом сезоне постарается избежать борьбы за выживание. По крайней мере, старт чемпионата Германии для берлинцев получился не самым ужасным.
На текущий момент в активе у «Герты» 6 очков. «Старая дама» занимает 12 место, имея слабую разницу забитых и пропущенных мячей — 7:18.
В минувшем туре «Герта» на выезде была деклассирована. Поражение от «Лейпцига» получилось уж очень болезненным (6:0).
Против «Фрайбург» команда играет не столь удачно. В пяти последних поединках «Герта» добыла две победы при трех поражениях.
«Фрайбург»
Эта команда нередко способна на футбольное чудо. Вот и старт нынешнего сезона команда проводит на хорошем уровне.
На текущий момент «Фрайбург» занимает высокое для себя 5 место с 12 очками в активе. Причем забила команда 9 мячей, пропустив в свои ворота лишь 4.
В минувшем туре «Фрайбург» добыл три зачетных пункта. Дома был легко и изящно обыгран «Аугсбург» (3:0).
Лукас Холер в 6 матчах забил только дважды. Впрочем, форвард наверняка постарается улучшить свои показатели в ближайшем матче.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Фрайбург» за 2.50, на ничью за 3.40, а на «Герту» — за 2.80.
Хозяева крайне нестабильны, к тому же вряд ли успеют отойти от оплеухи в минувшем туре.
«Фрайбург» отлично обороняется, но
Гости смотрятся сильнее, к тому же пока не проигрывали в нынешнем чемпионате. Наши прогноз и ставка — Победа «Фрайбурга» с коэффициентом 2.50.