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    «Старая дама» не справится с «Фрайбургом»?

    «Герта» — «Фрайбург». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Бундеслига, 2 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Фрайбург»
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    Дэви Зельке
    «Герта» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках 7-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 2 октября, начало — в 16:30 мск. «Герта» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Октября 2021 года
    Герта
  • Берлин
    •  Герта 16:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
    •

    «Герта»

    «Герта» в этом сезоне постарается избежать борьбы за выживание. По крайней мере, старт чемпионата Германии для берлинцев получился не самым ужасным.

    На текущий момент в активе у «Герты» 6 очков. «Старая дама» занимает 12 место, имея слабую разницу забитых и пропущенных мячей — 7:18.

    В минувшем туре «Герта» на выезде была деклассирована. Поражение от «Лейпцига» получилось уж очень болезненным (6:0).

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    Против «Фрайбург» команда играет не столь удачно. В пяти последних поединках «Герта» добыла две победы при трех поражениях.

    «Фрайбург»

    Эта команда нередко способна на футбольное чудо. Вот и старт нынешнего сезона команда проводит на хорошем уровне.

    На текущий момент «Фрайбург» занимает высокое для себя 5 место с 12 очками в активе. Причем забила команда 9 мячей, пропустив в свои ворота лишь 4.

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    • В минувшем туре «Фрайбург» добыл три зачетных пункта. Дома был легко и изящно обыгран «Аугсбург» (3:0).

    Лукас Холер в 6 матчах забил только дважды. Впрочем, форвард наверняка постарается улучшить свои показатели в ближайшем матче.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фрайбург» за 2.50, на ничью за 3.40, а на «Герту» — за 2.80.

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    Хозяева крайне нестабильны, к тому же вряд ли успеют отойти от оплеухи в минувшем туре.

    «Фрайбург» отлично обороняется, но контратаки в исполнении команды несут в себе опасность.

    Гости смотрятся сильнее, к тому же пока не проигрывали в нынешнем чемпионате. Наши прогноз и ставка — Победа «Фрайбурга» с коэффициентом 2.50.

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    «Герта» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 02.10.2021. Прогнозы на футбол. «Старая дама» не справится с «Фрайбургом»?
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