«Герта» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках 7-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 2 октября, начало — в 16:30 мск. «Герта» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Герта»

«Герта» в этом сезоне постарается избежать борьбы за выживание. По крайней мере, старт чемпионата Германии для берлинцев получился не самым ужасным.

На текущий момент в активе у «Герты» 6 очков. «Старая дама» занимает 12 место, имея слабую разницу забитых и пропущенных мячей — 7:18.

В минувшем туре «Герта» на выезде была деклассирована. Поражение от «Лейпцига» получилось уж очень болезненным (6:0).

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Против «Фрайбург» команда играет не столь удачно. В пяти последних поединках «Герта» добыла две победы при трех поражениях.

«Фрайбург»

Эта команда нередко способна на футбольное чудо. Вот и старт нынешнего сезона команда проводит на хорошем уровне.

На текущий момент «Фрайбург» занимает высокое для себя 5 место с 12 очками в активе. Причем забила команда 9 мячей, пропустив в свои ворота лишь 4.

В минувшем туре «Фрайбург» добыл три зачетных пункта. Дома был легко и изящно обыгран «Аугсбург» (3:0).

Лукас Холер в 6 матчах забил только дважды. Впрочем, форвард наверняка постарается улучшить свои показатели в ближайшем матче.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фрайбург» за 2.50, на ничью за 3.40, а на «Герту» — за 2.80.

Хозяева крайне нестабильны, к тому же вряд ли успеют отойти от оплеухи в минувшем туре.

«Фрайбург» отлично обороняется, но контратаки в исполнении команды несут в себе опасность .

Гости смотрятся сильнее, к тому же пока не проигрывали в нынешнем чемпионате. Наши прогноз и ставка — Победа «Фрайбурга» с коэффициентом 2.50.