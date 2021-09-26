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    «Кайрат» молниеносно добьется своего?

    «Шахтер» К — «Кайрат». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, чемпионат Казахстана, 26 сентября 2021 года

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    «Кайрат»
    «Шахтер» К сыграет на своем поле с «Кайратом» в рамках 22-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 17:00 мск. «Шахтер» К — «Кайрат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шахтер» К

    «Горняки» все никак не могут подняться с низов турнирной таблицы. Благо, хотя бы на вылет карагандинцы не стоят: уже хлеб.

    На текущий момент «Шахтер» К находится на 10 месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана. Причем отрыв от еврокубковой четвертой позиции составляет 7 очков.

    В своем предыдущем поединке «Шахтер» К сыграл вничью с «Таразом». Дело было в плей-офф Кубка Казахстана, причем команда вновь не показала ничего интересного.

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    В матчах с «Кайратом» «горняки» традиционно испытывают трудности. Из пяти последних очных встреч команда выиграла лишь в одной при двух поражениях.

    «Кайрат»

    Алмаатинцам кровь из носу нужно побеждать. Отставание от дуэта лидеров почти критическое, но теоретически еще можно подняться повыше.

    В минувшем туре «Кайрат» переиграл «Кызылжар» (1:0). Впрочем, после того команда еще и одолела «Кайсар» (3:0) в матче Кубка страны.

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    • На текущий момент «Кайрат» занимает 3 место с 40 очками в активе. Причем атака команды является лучшей в лиге — 45 голов.

    Еще бы, ведь на ее острие находятся опытный Вагнер Лав и перспективный Артур Шушеначев. Последний настрелял 10 мячей в 14 матчах чемпионата Казахстана.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 1.58, на ничью за 3.92, а на «Шахтер» К — за 5.55.

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    Хозяева крайне нестабильны, но в последнее время несколько поднялись в турнирной таблице.

    «Кайрату» необходимо исключительно побеждать, иначе надежд на чемпионство не останется.

    Алмаатинцы наверняка настроятся на матч должным образом, и сразу пойдут в атаку. Наши прогноз и ставка — Победа «Кайрата» в 1 тайме с коэффициентом 2.08.

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    «Шахтер» К — «Кайрат»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 26.09.2021. Прогнозы на футбол. «Кайрат» молниеносно добьется своего?
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