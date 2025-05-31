Гамба Осака — Касима Антлерс. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, чемпионат Японии, 31 мая 2025 года

31 мая в 19-м туре чемпионата Японии по футболу сыграют «Гамба Осака» и «Касима Антлерс». Начало игры — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гамба Осака» — «Касима Антлерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Гамба Осака»

Турнирное положение: «Гамба Осака» не блещет результатами. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Гамба Осака» всего на 5 зачетных пунктов опережает опасную зону. А вот отличилась команда 23 забитыми мячами в 18 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Гамба Осака» не уступила «Кавасаки» (2:2).

До того команда в овертайме уступила «Ивате» (1:2). Да и поединок с «Кобе» завершился досадной коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Гамба Осака» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Токума Сузуки — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Гамба Осака» не блещет стабильностью результатов. Команда не может победить 4 матча кряду.

Причем «Гамба Осака» традиционно неудачно противостоит «Флоре». Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

«Касима Антлерс»

Турнирное положение: «Антлерс» несутся к чемпионскому титулу. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Касима Антлерс» лишь на три зачетных балла опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Антлерс» уступили «Йокогаме М.» (1:3).

До того команда одолела ершистый «Симидзу» (1:0). А вот чуть ранее она расправилась с крепким «Кавасаки» (2:1).

При этом «Касима Антлерс» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Касима Антлерс» по местным меркам вполне преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 28 забитыми мячами в 18 поединках чемпионата.

При этом «Касима Антлерс» до последней неудачи победила в 7 поединках кряду. Так что мотивация вернуться на победный путь явно будет зашкаливать.

Потенциально команда явно способна еще поднатореть в плане реализации. Да и Лео Сеара настрелял уже 10 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Антлерс» наверняка не испытают проблем с обороной соперника.

Статистика для ставок

«Касима Антлерс» до последней коллизии победила в 7 матчах кряду

«Гамба Осака» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Антлерс» пропускают в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гамба Осака» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: «Касима Антлерс» еще прибавит в плане реализации, и наверняка будет активно атаковать на протяжении всего поединка.

Номинальные гости борются за чемпионство, к тому же оборона соперника частенько совершает результативные ошибки.

Ставка: Победа «Касимы Антлерс» за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00