Гамба Осака — Касима Антлерс. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, чемпионат Японии, 31 мая 2025 года

«Гамба Осака»
Турнирное положение: «Гамба Осака» не блещет результатами. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Гамба Осака» всего на 5 зачетных пунктов опережает опасную зону. А вот отличилась команда 23 забитыми мячами в 18 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Гамба Осака» не уступила «Кавасаки» (2:2).
До того команда в овертайме уступила «Ивате» (1:2). Да и поединок с «Кобе» завершился досадной коллизией (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Гамба Осака» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: Токума Сузуки — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Гамба Осака» не блещет стабильностью результатов. Команда не может победить 4 матча кряду.
Причем «Гамба Осака» традиционно неудачно противостоит «Флоре». Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только пропускает команда в среднем чаще гола за матч.
«Касима Антлерс»
Турнирное положение: «Антлерс» несутся к чемпионскому титулу. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Касима Антлерс» лишь на три зачетных балла опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Антлерс» уступили «Йокогаме М.» (1:3).
До того команда одолела ершистый «Симидзу» (1:0). А вот чуть ранее она расправилась с крепким «Кавасаки» (2:1).
При этом «Касима Антлерс» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Касима Антлерс» по местным меркам вполне преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 28 забитыми мячами в 18 поединках чемпионата.
При этом «Касима Антлерс» до последней неудачи победила в 7 поединках кряду. Так что мотивация вернуться на победный путь явно будет зашкаливать.
Потенциально команда явно способна еще поднатореть в плане реализации. Да и Лео Сеара настрелял уже 10 мячей в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Антлерс» наверняка не испытают проблем с обороной соперника.
Статистика для ставок
- «Касима Антлерс» до последней коллизии победила в 7 матчах кряду
- «Гамба Осака» в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Антлерс» пропускают в среднем реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Гамба Осака» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.
- 2.12Галатасарай — Истанбул Башакшехир: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: «Касима Антлерс» еще прибавит в плане реализации, и наверняка будет активно атаковать на протяжении всего поединка.
Номинальные гости борются за чемпионство, к тому же оборона соперника частенько совершает результативные ошибки.
Ставка: Победа «Касимы Антлерс» за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.00