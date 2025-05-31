ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владимир СтогниенкоВладимир Стогниенко: На финише сезона «Интер» выглядит уставшим Реймс — Мец«Реймс» терпит вторую трагедию за неделю: «Мец» ворвался в Лигу 1 после невероятного овертайма Юри ТилемансГравенберх, Собослаи, Клюйверт и еще семь игроков АПЛ, которые вышли на новый уровень
    Все новости спорта

    Матч жизни для «Сочи». У южан не получится навязать борьбу нижегородцам?!

    Пари НН — Сочи: 2.10 — ставка на исход и прогноз на стыковой матч за право выступать в РПЛ

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Нижний Новгород Прогнозы на Сочи Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Сочи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Пари НН»
    «Пари НН» примет «Сочи» в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ. Поединок пройдет 31 мая и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Сочи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Стыковые матчи РПЛ/Первая лига 31 Мая 2025 года

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 18:00 Сочи

    Сочи

  • Сочи
    •

    «Пари НН»

    Путь к стыковым матчам: Нижегородцы по итогам сезона в РПЛ заняли 13-е место в таблице с 27-ю очками в активе. «Пари НН» не хватило всего 2 балла для того, чтобы избежать стыки.

    В 1-м матче команда обыграла «Сочи» на чужом поле со счетом 2:1. Ответный матч «Пари НН» проведет уже дома.

    Пари НН — Сочи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: До стыкового матча нижегородцы проиграли ЦСКА со счетом 0:2 в РПЛ, а до этого «Пари НН» поделил очки с «Факелом» (1:1), сравняв счет на 66-й минуте.

    В последних 5-и встречах у команды 2 победы и поражения, а также 1 ничья. За этот отрезок «Пари НН» обыграл «Крыльев Советов» (5:2), а также уступил «Зениту» (1:2).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Александр Кокшаров и Лука Тичич.

    Состояние команды: «Пари НН» имеет прекрасную возможность сохранить прописку в РПЛ, ведь команда успешно сыграла в 1-м матче, победив со счетом 2:1.

    На своем поле нижегородцы выступают куда лучше, чем в гостях. Сможет ли команда сдержать сопротивление «Сочи» и сохранить место в РПЛ? У «Пари НН» есть все шансы.

    «Сочи»

    Путь к стыковым матчам: По итогам сезона в Первой лиге южане заняли 5-е место в таблице с 57-ю очками в активе. С точки зрения турнирной таблицы «Сочи» не прошел стыки.

    Несмотря на это, команда там участвует. Дело в том, что «Черноморец», который занял 3-е место в Первой лиге, не получил лицензию на выступление в высшем дивизионе России.

  • Исторический триумф «Краснодара», испорченный праздник «Зенита» и катастрофа «Факела». Итоги сезона РПЛ
  • Провожаем розыгрыш чемпионата России 2024/2025
  • Вчера

    • Последние матчи: В последнем туре в Первой лиге «Сочи» уступил тому же «Черноморцу» со счетом 1:2. Матчем ранее команда проиграла «Торпедо» (0:1).

    Южане не могут победить на протяжении 4-х последних матчей. За этот отрезок «Сочи» также поделил очки с «Нефтехимиком» (1:1), сравняв счет на 45-й минуте.

    Не сыграет: Марсело Алвес.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Состояние команды: «Сочи» находится на краю пропасти. Если команда не перевернет ситуацию в свою пользу, то снова вернется в Первую лигу.

    К слову, южане провели неплохой 1-й тайм в матче против «Пари НН», но команда провалила вторую 45-минутку. Нижегородцы полностью доминировали над сочинцами.

    Статистика для ставок

    • «Пари НН» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей на своем поле

    • «Сочи» проиграл 3 последних матча

    • «Пари НН» обыграл «Сочи» в 1-м стыковом матче со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сочи» — 2.35, победа «Пари НН» — 2.90, ничья — за 3.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.87 и 1.93 сооветственно.

    Прогноз: «Пари НН» проведет отличный матч и сохранит прописку в РПЛ.

    Ставка: Победа «Пари НН» с форой (0) за 2.10.

    Прогноз: «Пари НН» начнет доминировать с первых минут.

    Ставка: «Пари НН» забьет 1-й гол за 2.05.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Пари НН — Сочи?

    Матч Пари НН — Сочи состоится 31 мая 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Пари НН — Сочи?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Пари НН» с форой (0)..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Пари НН — Сочи?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Пари НН» с форой (0).» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Пари НН — Сочи?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Пари НН — Сочи?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сочи» — 2.35, победа «Пари НН» — 2.90, ничья — за 3.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.60
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Даллас — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Таусон — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Мбоко — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Музетти — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Соболенко — Данилович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хачанов — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ястремская — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боржеш — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Кристиан — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алис — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Мерв — Аркадаг
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ахал — Шагадам
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Гонконг — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Пари НН — Сочи: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 31.05.202518:00. Матч жизни для «Сочи». У южан не получится навязать борьбу нижегородцам?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры