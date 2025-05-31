Пари НН — Сочи: 2.10 — ставка на исход и прогноз на стыковой матч за право выступать в РПЛ

«Пари НН» примет «Сочи» в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ. Поединок пройдет 31 мая и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Сочи», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Пари НН»

Путь к стыковым матчам: Нижегородцы по итогам сезона в РПЛ заняли 13-е место в таблице с 27-ю очками в активе. «Пари НН» не хватило всего 2 балла для того, чтобы избежать стыки.

В 1-м матче команда обыграла «Сочи» на чужом поле со счетом 2:1. Ответный матч «Пари НН» проведет уже дома.

Последние матчи: До стыкового матча нижегородцы проиграли ЦСКА со счетом 0:2 в РПЛ, а до этого «Пари НН» поделил очки с «Факелом» (1:1), сравняв счет на 66-й минуте.

В последних 5-и встречах у команды 2 победы и поражения, а также 1 ничья. За этот отрезок «Пари НН» обыграл «Крыльев Советов» (5:2), а также уступил «Зениту» (1:2).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Александр Кокшаров и Лука Тичич.

Состояние команды: «Пари НН» имеет прекрасную возможность сохранить прописку в РПЛ, ведь команда успешно сыграла в 1-м матче, победив со счетом 2:1.

На своем поле нижегородцы выступают куда лучше, чем в гостях. Сможет ли команда сдержать сопротивление «Сочи» и сохранить место в РПЛ? У «Пари НН» есть все шансы.

«Сочи»

Путь к стыковым матчам: По итогам сезона в Первой лиге южане заняли 5-е место в таблице с 57-ю очками в активе. С точки зрения турнирной таблицы «Сочи» не прошел стыки.

Несмотря на это, команда там участвует. Дело в том, что «Черноморец», который занял 3-е место в Первой лиге, не получил лицензию на выступление в высшем дивизионе России.

Последние матчи: В последнем туре в Первой лиге «Сочи» уступил тому же «Черноморцу» со счетом 1:2. Матчем ранее команда проиграла «Торпедо» (0:1).

Южане не могут победить на протяжении 4-х последних матчей. За этот отрезок «Сочи» также поделил очки с «Нефтехимиком» (1:1), сравняв счет на 45-й минуте.

Не сыграет: Марсело Алвес.

Состояние команды: «Сочи» находится на краю пропасти. Если команда не перевернет ситуацию в свою пользу, то снова вернется в Первую лигу.

К слову, южане провели неплохой 1-й тайм в матче против «Пари НН», но команда провалила вторую 45-минутку. Нижегородцы полностью доминировали над сочинцами.

Статистика для ставок

«Пари НН» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей на своем поле

«Сочи» проиграл 3 последних матча

«Пари НН» обыграл «Сочи» в 1-м стыковом матче со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сочи» — 2.35, победа «Пари НН» — 2.90, ничья — за 3.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.87 и 1.93 сооветственно.

Прогноз: «Пари НН» проведет отличный матч и сохранит прописку в РПЛ.

Ставка: Победа «Пари НН» с форой (0) за 2.10.

Прогноз: «Пари НН» начнет доминировать с первых минут.

Ставка: «Пари НН» забьет 1-й гол за 2.05.