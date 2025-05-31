Рублев — Фис. Ставка (к. 3.04) и прогноз на Ролан Гаррос 31 мая 2025 года

Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Артура Фиса в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Фис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Рублев

Андрей четвертый год подряд вышел в третий круг Ролан Гаррос.

В предыдущем раунде российский теннисист одержал победу над австралийцем Адамом Уолтоном — 7:6, 6:1, 7:6.

В стартовом матче Рублев выиграл у южноафриканца Ллойда Харриса — 6:4, 4:6, 6:3, 6:1.

Рублев выиграл пять из шести последних матчей. На неделе перед Ролан Гаррос он дошел до финала на «пятисотнике» в Гамбурге — в решающем матче проиграл Флавио Коболли (2:6, 4:6).

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Также стоит обратить внимание, что на остальных грунтовых турнирах этой весной Рублев не смог выиграть больше одного матча.

Фис

Артур впервые в карьере прошел два раунда на домашнем мэйджоре.

В стартовом матче французский теннисист француз одержал победу над чилийцем Николасом Харри — 6:3, 6:4, 6:7, 6:3.

Во втором круге у Фиса был тяжелейший матч против Хауме Муньяра — 7:6, 7:6, 2:6, 0:6, 6:4.

В игре против испанца 20-летнему Фису пришлось провести на корте четыре с половиной часа, и этот момент нельзя игнорировать.

Фис выиграл десять из 14-ти предыдущих матчей на грунте. Ранее этой весной он дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло, до полуфинала на «пятисотнике» в Барселоне и до четвертого круга на «тысячнике» в Риме, благодаря чему поднялся в рейтинге на 14-ю строчку.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.58, победу Фиса букмекеры предлагают за 2.38.

Прогноз: в начале апреля Андрей проиграл французу в Монте-Карло — 2:6, 3:6. В том матче Фис действительно доминировал. Несмотря на это, считаем, что Рублев способен взять реванш. Пятисетовый формат — это совершенно другая история. Судя по матчу с Муньяром, с выносливостью у Фиса пока так себе обстоят дела. Рублеву важно как можно лучше провести первые сеты.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева + тотал геймов больше 38,5 за 3.04.