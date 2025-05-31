Норри — Фернли. Ставка (к. 2.72) и прогноз на Ролан Гаррос 31 мая 2025 года

Кэмерон Норри
Джейкоб Фернли
Норри
Кэмерон в предыдущем раунде спокойно обыграл аргентинца Федерико Гомеса — 7:6, 6:2, 6:1.
Перед этим у британского теннисиста был тяжелейший матч против Даниила Медведева — 7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5.
Норри выиграл семь из восьми последних матчей.
На неделе перед французским мэйджором Норри дошел до полуфинала на турнире в Женеве.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
В предыдущих сезонах Норри ни разу не проходил на Ролан Гаррос дальше третьего круга.
Фернли
Джейкоб повторил свой лучший результат на турнирах «Большого шлема».
В начале года британский теннисист дошел до третьего круга на Открытом чемпионате Австралии.
В первом раунде Фернли одержал уверенную победу над бывшей третьей ракеткой мира Стэном Вавринкой — 7:6, 6:3, 6:2.
Во втором круге он встречался с Юго Эмбером. Француз снялся во втором сете при счете 4:4 из-за травмы. Первую партию выиграл Фернли — 6:3.
Фернли не играл на грунте до текущего сезона. В 2025-м он провел на этом покрытии 15 матчей (10 побед и пять поражений).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 1.97, победу Фернли букмекеры предлагают за 1.84.
Прогноз: ключевым моментом здесь может стать опыт Кэмерона, который, к тому же, нередко демонстрирует свой лучший теннис именно на грунте. Несмотря на серьезный прогресс Фернли, считаем, что он не сможет удивить соотечественника.
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Рекомендуемая ставка: победа Норри с форой по сетам (-1,5) за 2.72.