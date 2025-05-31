Норри — Фернли. Ставка (к. 2.72) и прогноз на Ролан Гаррос 31 мая 2025 года

Британцы Кэмерон Норри и Джейкоб Фернли встретятся в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Норри — Фернли, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Норри

Кэмерон в предыдущем раунде спокойно обыграл аргентинца Федерико Гомеса — 7:6, 6:2, 6:1.

Перед этим у британского теннисиста был тяжелейший матч против Даниила Медведева — 7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5.

Норри выиграл семь из восьми последних матчей.

На неделе перед французским мэйджором Норри дошел до полуфинала на турнире в Женеве.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В предыдущих сезонах Норри ни разу не проходил на Ролан Гаррос дальше третьего круга.

Фернли

Джейкоб повторил свой лучший результат на турнирах «Большого шлема».

В начале года британский теннисист дошел до третьего круга на Открытом чемпионате Австралии.

В первом раунде Фернли одержал уверенную победу над бывшей третьей ракеткой мира Стэном Вавринкой — 7:6, 6:3, 6:2.

Во втором круге он встречался с Юго Эмбером. Француз снялся во втором сете при счете 4:4 из-за травмы. Первую партию выиграл Фернли — 6:3.

Фернли не играл на грунте до текущего сезона. В 2025-м он провел на этом покрытии 15 матчей (10 побед и пять поражений).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 1.97, победу Фернли букмекеры предлагают за 1.84.

Прогноз: ключевым моментом здесь может стать опыт Кэмерона, который, к тому же, нередко демонстрирует свой лучший теннис именно на грунте. Несмотря на серьезный прогресс Фернли, считаем, что он не сможет удивить соотечественника.

Рекомендуемая ставка: победа Норри с форой по сетам (-1,5) за 2.72.