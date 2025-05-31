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    Норри впервые выйдет в четвертый круг Ролан Гаррос?

    Норри — Фернли. Ставка (к. 2.72) и прогноз на Ролан Гаррос 31 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Норри — Фернли
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    Кэмерон Норри
    Британцы Кэмерон Норри и Джейкоб Фернли встретятся в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Норри — Фернли, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 31 Мая 2025 года

    Кэмерон Норри

  • Великобритания
    •  Кэмерон Норри 12:00 Джейкоб Фернли

    Джейкоб Фернли

  • Великобритания
    •

    Норри

    Кэмерон в предыдущем раунде спокойно обыграл аргентинца Федерико Гомеса — 7:6, 6:2, 6:1.

    Перед этим у британского теннисиста был тяжелейший матч против Даниила Медведева — 7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5.

    Норри выиграл семь из восьми последних матчей.

    На неделе перед французским мэйджором Норри дошел до полуфинала на турнире в Женеве.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В предыдущих сезонах Норри ни разу не проходил на Ролан Гаррос дальше третьего круга.

    Фернли

    Джейкоб повторил свой лучший результат на турнирах «Большого шлема».

    В начале года британский теннисист дошел до третьего круга на Открытом чемпионате Австралии.

    В первом раунде Фернли одержал уверенную победу над бывшей третьей ракеткой мира Стэном Вавринкой — 7:6, 6:3, 6:2.

    Во втором круге он встречался с Юго Эмбером. Француз снялся во втором сете при счете 4:4 из-за травмы. Первую партию выиграл Фернли — 6:3.

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    Фернли не играл на грунте до текущего сезона. В 2025-м он провел на этом покрытии 15 матчей (10 побед и пять поражений).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 1.97, победу Фернли букмекеры предлагают за 1.84.

    Прогноз: ключевым моментом здесь может стать опыт Кэмерона, который, к тому же, нередко демонстрирует свой лучший теннис именно на грунте. Несмотря на серьезный прогресс Фернли, считаем, что он не сможет удивить соотечественника.

    Рекомендуемая ставка: победа Норри с форой по сетам (-1,5) за 2.72.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Норри — Фернли?

    Матч Норри — Фернли состоится 31 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Норри — Фернли?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Норри с форой по сетам (-1,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Норри — Фернли?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Норри с форой по сетам (-1,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.72.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Норри — Фернли?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Норри — Фернли?

    Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 1.97, победу Фернли букмекеры предлагают за 1.84.

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    Норри — Фернли: прогноз и ставка за 2.72, статистика, коэффициенты матча 31.05.202512:00. Норри впервые выйдет в четвертый круг Ролан Гаррос?
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