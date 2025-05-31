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    Калеб Плант порадует фанатов досрочной победой?

    Плант — Ресендиз. Ставка (к. 1.80) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксе в Лас-Вегасе, 31 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Плант — Ресендиз
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    Калеб Плант (слева)
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Лас-Вегасе 31 мая за временный титул WBA во втором среднем весе сойдутся Калеб Плант и Армандо Ресендиз. Начало — 06:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Плант — Ресендиз, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Калеб Плант

    Турнирное положение: Бывший чемпион IBF, претендующий на возвращение в элиту. После поражений Альваресу и Бенавидесу доказывает, что все еще опасен.

    Последние бои: За последние пять поединков Плант одержал три победы, две из них были досрочные. В сентябре 2024 года нокаутировал непобежденного Тревора МакКамби, а до этого в драматичном бою уступил Дэвиду Бенавидесу. Также ранее проигрывал нокаутом «Канело» в титульном противостоянии.

    Состояние бойца: Калеб техничный боксер с безупречным джебом и хорошей подвижностью. При этом бывший чемпион сильно уязвим в ближнем бою, что использовали Альварес и Бенавидес. Однако против Ресендиза его опыт и хладнокровие станут ключевыми факторами к успеху.

    Армандо Ресендиз

    Турнирное положение: Молодой мексиканский претендент, впервые выходящий на титульный бой. Пока не дрался с топовыми соперниками, но хорошая актуальная форма внушает доверие.

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    • Последние бои: За последние пять встреч Ресендиз одержал четыре победы, три из них были досрочные. В феврале 2025 года техническим нокаутом остановил Фернандо Пализу, чей профессиональный рекорд (5-2) не впечатлял. До этого выиграл решением судей у Луиса Торреса, но уровень оппозиции оставляет вопросы.

    Состояние бойца: Армандо агрессивный нокаутер, предпочитающий разбивать оппонентов мощными сериями в корпус. Его стиль — постоянный прессинг, но защита оставляет желать лучшего.

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    В бою с Плантом есть риск нарваться на контратаки.

    Статистика для ставок

    • Плант в 65% боев побеждал досрочно, но в последние три года лишь два нокаута

    • Ресендиз завершил 11 из 15 побед нокаутами, но все — против слабых соперников

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече Плант явный фаворит, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить за 1.03, тогда как на успех Ресендиза можно поставить за 12.00.

    Прогноз: Ресендиз начнет бой агрессивно, но Плант быстро адаптируется. Калеб будет бить джебом, уходя от разменов, на ближней дистанции. К шестому раунду мексиканец замедлится, а Плант усилит давление. Вероятно, Ресендиз не выдержит темпа — Плант добеётся остановки в 7-9 раундах после серии точных ударов.

    Ставка: Победа Калеба Планта досрочно за 1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Плант — Ресендиз?

    Матч Плант — Ресендиз состоится 31 мая 2025 года в 06:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Плант — Ресендиз?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Калеба Планта досрочно.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Плант — Ресендиз?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Калеба Планта досрочно» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Плант — Ресендиз?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Плант — Ресендиз?

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече Плант явный фаворит, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить за 1.03, тогда как на успех Ресендиза можно поставить за 12.00.

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    Плант — Ресендиз: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 31.05.202506:00. Калеб Плант порадует фанатов досрочной победой?
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