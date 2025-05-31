Плант — Ресендиз. Ставка (к. 1.80) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксе в Лас-Вегасе, 31 мая 2025 года

В рамках турнира по профессиональному боксу в Лас-Вегасе 31 мая за временный титул WBA во втором среднем весе сойдутся Калеб Плант и Армандо Ресендиз. Начало — 06:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Плант — Ресендиз, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Калеб Плант

Турнирное положение: Бывший чемпион IBF, претендующий на возвращение в элиту. После поражений Альваресу и Бенавидесу доказывает, что все еще опасен.

Последние бои: За последние пять поединков Плант одержал три победы, две из них были досрочные. В сентябре 2024 года нокаутировал непобежденного Тревора МакКамби, а до этого в драматичном бою уступил Дэвиду Бенавидесу. Также ранее проигрывал нокаутом «Канело» в титульном противостоянии.

Состояние бойца: Калеб техничный боксер с безупречным джебом и хорошей подвижностью. При этом бывший чемпион сильно уязвим в ближнем бою, что использовали Альварес и Бенавидес. Однако против Ресендиза его опыт и хладнокровие станут ключевыми факторами к успеху.

Армандо Ресендиз

Турнирное положение: Молодой мексиканский претендент, впервые выходящий на титульный бой. Пока не дрался с топовыми соперниками, но хорошая актуальная форма внушает доверие.

Последние бои: За последние пять встреч Ресендиз одержал четыре победы, три из них были досрочные. В феврале 2025 года техническим нокаутом остановил Фернандо Пализу, чей профессиональный рекорд (5-2) не впечатлял. До этого выиграл решением судей у Луиса Торреса, но уровень оппозиции оставляет вопросы.

Состояние бойца: Армандо агрессивный нокаутер, предпочитающий разбивать оппонентов мощными сериями в корпус. Его стиль — постоянный прессинг, но защита оставляет желать лучшего.

В бою с Плантом есть риск нарваться на контратаки.

Статистика для ставок

Плант в 65% боев побеждал досрочно, но в последние три года лишь два нокаута

Ресендиз завершил 11 из 15 побед нокаутами, но все — против слабых соперников

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече Плант явный фаворит, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить за 1.03, тогда как на успех Ресендиза можно поставить за 12.00.

Прогноз: Ресендиз начнет бой агрессивно, но Плант быстро адаптируется. Калеб будет бить джебом, уходя от разменов, на ближней дистанции. К шестому раунду мексиканец замедлится, а Плант усилит давление. Вероятно, Ресендиз не выдержит темпа — Плант добеётся остановки в 7-9 раундах после серии точных ударов.

Ставка: Победа Калеба Планта досрочно за 1.80.