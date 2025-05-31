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    Сможет ли Бадоса дать бой Касаткиной?

    Касаткина — Бадоса. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Ролан Гаррос 31 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Касаткина — Бадоса
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    Паула Бадоса
    Австралийка Дарья Касаткина сыграет против Паулы Бадосы из Испании в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 31 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Бадоса, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 31 Мая 2025 года

    Дарья Касаткина

  • Россия
    •  Дарья Касаткина 12:00 Паула Бадоса-Хиберт

    Паула Бадоса-Хиберт

  • Испания
    •

    Касаткина

    Дарья Касаткина во втором круге в двух сетах выиграла у француженки Леолии Жанжан (6:4, 6:2). На корте теннисистки провели 1 час 41 минуту.

    Австралийская спортсменка не смогла выполнить эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов.

    На Открытом чемпионате Франции Касаткина также добилась успеха в матче против Катерины Синяковой из Чехии (6:1, 3:6, 6:2).

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В мировом рейтинге Дарья Касаткина занимает 17 место.

    Бадоса

    Паула Бадоса во втором круге Ролан Гаррос добилась успеха в матче против румынки Елены Рузе (3:6, 6:4, 6:4).

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    • За 2 часа 20 минут игрового времени испанская теннисистка пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов.

    В стартовой игре парижского мэйджора Паула Бадоса одержала победу над японской спортсменкой Наоми Осакой (6:7, 6:1, 6:4).

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    В мировом рейтинге Паула Бадоса занимает 10 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.50, на победу Путинцевой букмекеры предлагают за 2.60.

    Прогноз: В прошлом теннисном сезоне теннисистки обменялись победами. На Уимблдоне победу отпраздновала Бадоса, в Нинбо — Касаткина. В предстоящей игре есть большая вероятность, что испанская спортсменка одержит победу.

    Рекомендуемая ставка: Фора Бадосы (-3.5) с коэффициентом 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Касаткина — Бадоса?

    Матч Касаткина — Бадоса состоится 31 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Касаткина — Бадоса?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Бадосы (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Касаткина — Бадоса?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Бадосы (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Касаткина — Бадоса?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Касаткина — Бадоса?

    Коэффициенты букмекеров: : На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.50, на победу Путинцевой букмекеры предлагают за 2.60.

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    Касаткина — Бадоса: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 31.05.202512:00. Сможет ли Бадоса дать бой Касаткиной?
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