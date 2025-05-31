Касаткина — Бадоса. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Ролан Гаррос 31 мая 2025 года

Дарья Касаткина
Паула Бадоса-Хиберт
Касаткина
Дарья Касаткина во втором круге в двух сетах выиграла у француженки Леолии Жанжан (6:4, 6:2). На корте теннисистки провели 1 час 41 минуту.
Австралийская спортсменка не смогла выполнить эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов.
На Открытом чемпионате Франции Касаткина также добилась успеха в матче против Катерины Синяковой из Чехии (6:1, 3:6, 6:2).
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
В мировом рейтинге Дарья Касаткина занимает 17 место.
Бадоса
Паула Бадоса во втором круге Ролан Гаррос добилась успеха в матче против румынки Елены Рузе (3:6, 6:4, 6:4).
За 2 часа 20 минут игрового времени испанская теннисистка пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов.
В стартовой игре парижского мэйджора Паула Бадоса одержала победу над японской спортсменкой Наоми Осакой (6:7, 6:1, 6:4).
В мировом рейтинге Паула Бадоса занимает 10 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.50, на победу Путинцевой букмекеры предлагают за 2.60.
Прогноз: В прошлом теннисном сезоне теннисистки обменялись победами. На Уимблдоне победу отпраздновала Бадоса, в Нинбо — Касаткина. В предстоящей игре есть большая вероятность, что испанская спортсменка одержит победу.
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Рекомендуемая ставка: Фора Бадосы (-3.5) с коэффициентом 2.00.